Евгений ЧЕБЕРКО: «Выход на матч с Францией – это для меня уже событие»

22-летний защитник австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко поделился своим впечатлением от вызова в национальную команду Украины и дебюта в спарринге со сборной Франции (1:7).

«Я не ожидал своего вызова. Когда приехал первый день в сборную, мне казалось, что более знаменитые игроки не будут со мной хорошо общаться. Но это оказалось ошибочное мнение. На второй день со мной все общались и подкалывали. Меня очень хорошо приняли, я не ожидал. Атмосфера в сборной очень хорошая. Понимаю, что другие игроки как минимум не слабее меня, туда слабых в принципе не вызывают. Сейчас уровень игроков вырос, ведь часть футболистов уехала в зарубежные чемпионаты. У нас хорошее поколение молодых игроков, они талантливые и могут добиться больших успехов.

Когда я вышел с Францией, для меня это уже было событие. Я рассчитывал выйти еще в официальном матче, но я понимаю, что для игры за сборную мне в первую очередь надо играть в клубе. Каким бы хорошим я не был, без игрового тонуса намного тяжелее даются игры, особенно с такими топ-сборными. Плюс Андрей Николаевич на официальные игры, наверное, решил выбрать сыгранную пару Забарный - Миколенко, которые играют вместе в клубе. Это было его решение и видение. У меня была беседа с помощниками Шевченко после Франции, они мне указали мои недостатки, какие у меня были ошибки. На одной из тренировок они дополнительно со мной поработали над этим. Я побывал в сборной, хочу еще сыграть. Я увидел уровень, к которому нужно стремиться, но моя первая задача - начать играть в клубе», - сказал Чеберко.