Во вторник, 20 октября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором вице-чемпион Украины – «Динамо» сыграет с чемпионом Италии «Ювентусом».

Поединок состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Румынский арбитр Овидиу Хацеган даст стартовый свисток в 19:55 по киевскому времени.

Динамо – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок «Динамо» - «Ювентус» покажет телеканал «Футбол 1», а также сервис Megogo.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» - «Ювентус».