Карпаты Львов – Чайка – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 7-го тура Второй лиги Украины А львовские «Карпаты» на своем поле сыграли вничью с «Чайкой» со счетом 1:1.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чайка.
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Карпаты Львов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Карпаты Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.