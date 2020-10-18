Вторая лига. Запорожский Металлург обыграл Балканы и вышел на второе место

18 октября состоялись 3 матча 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины. В группе A львовские «Карпаты» сыграли вничью с «Чайкой» (1:1).

В группе B запорожский «Металлург» под руководством Владимира Микитина обыграл «Балканы» (2:0). Запорожская команда имеет 16 очков и уступает только лидеру, харьковскому «Металлу» (21 очко из 21). «Перемога» из Днепра взяла верх над командой «Реал Фарма» (2:0).

Вторая лига Украины. 7-й тур

«Карпаты» Львов – «Чайка» – 1:1

Голы: Панчишин, 36 (пен) – Тименко, 83.

«Балканы» Заря – «Металлург» Запорожье – 0:2

Голы: Пидлепенец, 45, Сарапий, 65.

«Перемога» Днепр – «Реал Фарма» Одесса – 2:0

Голы: Разуваев, 55 (пен), Боженар, 68.

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B