ФОТО. Как после бомбежки! Балканы и Металлург играли на странном газоне

Во Второй лиге запорожский «Металлург» в матче 7-го тура на выезде обыграл «Балканы» (2:0).
Запорожская команда имеет 16 очков и уступает только лидеру, харьковскому «Металлу» (21 очко из 21).
ФОТО. Игра проходила на очень странном поле, которое выглядело как после бомбежки.
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Источник — YouTube
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