ФОТО. Как после бомбежки! Балканы и Металлург играли на странном газоне

Во Второй лиге запорожский «Металлург» в матче 7-го тура на выезде обыграл «Балканы» (2:0).

Запорожская команда имеет 16 очков и уступает только лидеру, харьковскому «Металлу» (21 очко из 21).

ФОТО. Игра проходила на очень странном поле, которое выглядело как после бомбежки.