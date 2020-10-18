Карпаты Львов – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 октября в 14:00 состоится поединок 7-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Карпаты» Львов – «Чайка» Петропавловская Борщаговка.
События матча
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Карпаты Львов.
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Источник — Sport.ua
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