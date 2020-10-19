Стало известно, сыграет ли Коваленко против Реала в Лиге чемпионов

Хавбек «Шахтера» получил травму в матче против «Львова»

  • 19.10.2020 02:03
  • 148 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, сыграет ли Коваленко против Реала в Лиге чемпионов
© Футбол 1/2/3. Виктор Коваленко

«Шахтер» разбил «Львов» (5:1) перед стартом в Лиге чемпионов. Хавбек Виктор Коваленко стал одним из действующих лиц «горняков», получив травму в матче с аутсайдером УПЛ.

Как сообщил Директор меддепартамента клуба Дмитрий Скибинский в эфире программы «Великий Футбол», мышечная травма Виктора оказалась незначительной. Таким образом, шансы Коваленко сыграть в Лиге чемпионов против мадридского «Реала» увеличились.

Напомним, матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтер» состоится в среду, 21 октября. Начало в 19:55 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 19.10.2020 02:37
    +2
    В последних матчах нравится его игра и стал регулярно забивать.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 19.10.2020 02:37
    +2
    В последних матчах нравится его игра и стал регулярно забивать.
    Ссылка
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