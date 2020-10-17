Перед Лигой чемпионов. Коваленко получил травму в матче УПЛ

В первом тайме матча 6-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Львовом» повреждение получил полузащитник хозяев Виктор Коваленко.
Игрок успел оформить дубль до 18-й минуты, однако на 25-й попросил замену из-за травмы паха. Вместо него вышел Манор Соломон.
На следующей неделе команде Луиша Каштру начинать групповой этап Лиги чемпионов матчем против «Реала». О серьезности травмы информации пока нет.
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Источник — Sport.ua
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