Перед Лигой чемпионов. Коваленко получил травму в матче УПЛ

Виктор Коваленко был заменен в первом тайме

  • 17.10.2020 18:15
  • 1356 просмотров
  • 3 комментария
Перед Лигой чемпионов. Коваленко получил травму в матче УПЛ
© shakhtar.com

В первом тайме матча 6-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Львовом» повреждение получил полузащитник хозяев Виктор Коваленко.

Игрок успел оформить дубль до 18-й минуты, однако на 25-й попросил замену из-за травмы паха. Вместо него вышел Манор Соломон.

На следующей неделе команде Луиша Каштру начинать групповой этап Лиги чемпионов матчем против «Реала». О серьезности травмы информации пока нет.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    helmsman
      helmsman, 17.10.2020 19:02
    0
    В договорняке травму получить, это надо быть лошарой.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 18:54
    +2
    Здоровья.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 17.10.2020 18:23
    0
    Капец,угробят парня Шахтаряжж
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 18:54
    +2
    Здоровья.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 17.10.2020 19:02
    0
    В договорняке травму получить, это надо быть лошарой.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 17.10.2020 18:23
    0
    Капец,угробят парня Шахтаряжж
    Ссылка
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