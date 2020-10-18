ЛУЧЕСКУ: «Пирло ставит Ювентусу атакующую, но хорошо организованную игру»

Наставник «Динамо» – о главном тренере туринского клуба

  • 18.10.2020 20:47
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ЛУЧЕСКУ: «Пирло ставит Ювентусу атакующую, но хорошо организованную игру»
© ФК Интер. Мирча Луческу и Андреа Пирло

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о нынешних тренерах клубов из Лиги чемпионов, которые в бытность игроков защищали цвета команд, которые тренировал румынский специалист.
 
- Какого футбола вы ждете от «Ювентуса», которым руководит Андреа Пирло, начавший игровую карьеру под вашим началом?
- Конечно же, это будет атакующий футбол. Атакующий, но сбалансированный. Это не будет просто импровизация. В современном футболе нет места импровизации, если только не заложен необходимый фундамент. Если он есть, можно импровизировать сколько угодно. Но без него положение вещей заметно усложняется. Так что Пирло ставит команде атакующую, но хорошо организованную игру, которая нацелена на результат.
 
- Он не единственный ваш бывший игрок, который ныне тренирует одного из участников Лиги чемпионов. Еще есть Диего Симеоне («Атлетико») и Окан Бурук («Истанбул Башакшехир»). За ними тоже пристально следите?
- Да. Это все полузащитники. Полузащитники больше подходят для работы тренером, ведь они контролируют ход игры - и в нападении, и в защите. Симеоне и Бурук произвели на меня впечатление, если мы говорим об отношениях футболиста и наставника. Теперь оба стали классными тренерами. В Румынии и Украине тоже есть мои бывшие подопечные, которые теперь работают тренерами. Думаю, что научил их чему-то полезному. Они работали со мной, когда еще были совсем молоды. Так что я дал им профессиональное образование, научил общаться с людьми и заботиться о своем здоровье. В общем, многим вещам, которые выходят на первый план, когда оказываешься в футболе. И эти вещи остаются с тобой навсегда.

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Источник — УЕФА

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