Давид ХОЧОЛАВА: «Это была самая важная и тяжелая игра в сезоне»

Защитник «горняков» подвел итоги победы над «Львовом» (5:1)

  • 18.10.2020 11:43
  • 302 просмотра
  • 0 комментариев
Давид ХОЧОЛАВА: «Это была самая важная и тяжелая игра в сезоне»
© ФК Шахтер Донецк. Давид Хочолава

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава в интервью ТК «Футбол» поделился мнением о победе над «Львовом» (5:1).

– Это была самая важная и тяжелая игра в сезоне, потому что столько людей нет, и футболистов, и персонала, что сложно было подготовиться к матчу. Но команда, которая сегодня вышла на поле, показала хороший футбол, проявила характер и победила уверенно.

– С первых минут прижать соперника и сделать результат – это был план на игру?
– Да-да, план был именно такой. Хотели сразу забить, чтобы потом не нервничать, что матч может пойти как-то не так. Главная задача стояла – забить быстро. И у нас получилось это сделать несколько раз.

– Наверное, жаль только, что пропустили сразу?
– Думаю, что это единственный минус. Конечно, мне, как защитнику, да и всей обороне всегда хочется играть на ноль.

– Вы много общались с тренером «Львова» Цецадзе, и было видно, что у вас особые отношения…
– Да, у меня с ним очень хорошие отношения: с детства его знаю, тренировался у него. Получилась теплая встреча, и был очень рад видеть.

– Впереди матч с «Реалом». Есть ли шанс, что к этой игре в команду вернутся еще несколько футболистов?
– Это больше вопрос к медицинскому штабу, но мы все надеемся, что наши лидеры вернутся. Потому что и так сложно будет, без них – еще тяжелее, а если лидеры вернутся, то появится больше шансов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности