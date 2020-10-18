Давид ХОЧОЛАВА: «Это была самая важная и тяжелая игра в сезоне»

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава в интервью ТК «Футбол» поделился мнением о победе над «Львовом» (5:1).
– Это была самая важная и тяжелая игра в сезоне, потому что столько людей нет, и футболистов, и персонала, что сложно было подготовиться к матчу. Но команда, которая сегодня вышла на поле, показала хороший футбол, проявила характер и победила уверенно.
– С первых минут прижать соперника и сделать результат – это был план на игру?
– Да-да, план был именно такой. Хотели сразу забить, чтобы потом не нервничать, что матч может пойти как-то не так. Главная задача стояла – забить быстро. И у нас получилось это сделать несколько раз.
– Наверное, жаль только, что пропустили сразу?
– Думаю, что это единственный минус. Конечно, мне, как защитнику, да и всей обороне всегда хочется играть на ноль.
– Вы много общались с тренером «Львова» Цецадзе, и было видно, что у вас особые отношения…
– Да, у меня с ним очень хорошие отношения: с детства его знаю, тренировался у него. Получилась теплая встреча, и был очень рад видеть.
– Впереди матч с «Реалом». Есть ли шанс, что к этой игре в команду вернутся еще несколько футболистов?
– Это больше вопрос к медицинскому штабу, но мы все надеемся, что наши лидеры вернутся. Потому что и так сложно будет, без них – еще тяжелее, а если лидеры вернутся, то появится больше шансов.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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