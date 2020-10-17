Иван ФЕДЫК: «Ждали, что на матче против Динамо будут болельщики»

Наставник львовской команды оценил поражение в матче УПЛ

  • 17.10.2020 20:11
  • 1011 просмотров
  • 1 комментарий
Иван ФЕДЫК: «Ждали, что на матче против Динамо будут болельщики»
© fcrukh.com

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал поражение 0:2 в матче УПЛ против «Динамо».

«В первом тайме пропустили с единственной атаки соперника гол. В обороне мы неплохо действовали, однако в атаке были проблемы. Во втором тайме надо было отыгрываться, а не ждать, когда второй забьют. Начали агрессивно играть, открываться, а «Динамо» получило больше шансов у наших ворот».

«Класс игроков «Динамо» серьезный, но с каждым соперником нужно использовать свои сильные стороны и брать хотя бы 1 пункт».

«Болельщики? Их отсутствие, думаю, повлияло. Все готовились, что их будет такое же количество, как на «Шахтер». Это тоже повлияло», - сказал Федык в комментарии Футбол 1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 17.10.2020 20:31
    +1
    Таков наш тренерский цех, в поражении оказывается виноваты болельщики которых не было)
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 17.10.2020 20:31
    +1
    Таков наш тренерский цех, в поражении оказывается виноваты болельщики которых не было)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности