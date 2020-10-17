Иван ФЕДЫК: «Ждали, что на матче против Динамо будут болельщики»

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал поражение 0:2 в матче УПЛ против «Динамо».
«В первом тайме пропустили с единственной атаки соперника гол. В обороне мы неплохо действовали, однако в атаке были проблемы. Во втором тайме надо было отыгрываться, а не ждать, когда второй забьют. Начали агрессивно играть, открываться, а «Динамо» получило больше шансов у наших ворот».
«Класс игроков «Динамо» серьезный, но с каждым соперником нужно использовать свои сильные стороны и брать хотя бы 1 пункт».
«Болельщики? Их отсутствие, думаю, повлияло. Все готовились, что их будет такое же количество, как на «Шахтер». Это тоже повлияло», - сказал Федык в комментарии Футбол 1.
Источник — Sport.ua
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