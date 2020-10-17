В воскресенье, 18-го октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» сыграет против «Ингульца».
Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», арбитр из Белгород-Днестровского Сергей Бойко даст стартовый свисток в 17:00.
«Александрия» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Александрии можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ингулец».
Илья Береза, Sport.ua
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