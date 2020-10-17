В воскресенье, 18-го октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» сыграет против «Ингульца».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», арбитр из Белгород-Днестровского Сергей Бойко даст стартовый свисток в 17:00.

«Александрия» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Александрии можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ингулец».