Новая тактика сборной, или Как Шевченко проявил гибкость после 1:7 в Париже

Сборная Украины провела октябрьский цикл матчей в Лиге наций. Соперниками наших ребят стали команды Германии и Испании. Мог бы кто-то представить себе после разгрома от Франции 1:7, что Украина наберет в двух матчах три очка и расположится на втором месте в группе? И за два тура до финиша будет сохранять хорошие шансы на выход в финальную часть Лиги наций.

Разберем тактические изменения в последних матчах национальной команды.

Как мы атакуем

«Мы не можем играть первым номером с грандами. Но наши принципы остаются. Это короткие-средние передачи, контроль мяча, выход из обороны через пас», - заявил Андрей Шевченко перед матчем с Германией.

Да, сборная Украины пока еще не способна играть первым номером с топ-командами. Особенно это было заметно в матче с испанцами – 30% (33% с немцами) владения мячом у нас против 70% у «Фурии Рохи». Но наличие таких футболистов, как Ярмоленко, Яремчук и Малиновский, которые способны придержать мяч, стянуть несколько оппонентов на себя, отдать незаурядный пас, делает их главными точками построения атаки украинцев.

В этом эпизоде Украина убегает в контратаку 4-в-5. Руслан Малиновский стягивает на себя внимание четверых защитников немцев. Мгновением позже последует пас на Цыганкова, оставшегося один-в-один со своим опекуном. Это самый опасный момент второго тайма у ворот сборной Германии.

Через какие зоны мы атакуем? 68% атак нашей сборной шло через правый фланг (Ярмоленко) и центр (Малиновский). Из этих же зон было создано 89% ударов (всего: 9 ударов) по воротам немцев.

Пометьте себе цифру: 84% от всех передач сборной Украины составили средний-короткий пас. То, о чем говорил Андрей Шевченко. Но с Испанией украинцы так играть не могли. Причина – дисквалификация Малиновского. Разберемся в том, как наш тренерский штаб справился с этой задачей.

А решение лежало на поверхности. Акцент и билд-ап атак был смещен на фланги, а точнее – на правый фланг, где действовал Андрей Ярмоленко. Только представьте себе, почти две трети атак нашей сборной приходилось на фланг вингера «Вест-Хэма». Теперь более детально.

В этом эпизоде, после розыгрыша мяча, Андрей совершает прорыв по правой бровке, смещаясь к центру линии атаки. Ярмоленко на опыте удалось вскрыть весь фланг обороны сборной Испании. Секундой позже последует пас в штрафную площадку испанцев и выход Зубкова один на один с Де Хеа. Так был создан опаснейший момент нашей сборной в матче (не считая голевой комбинации).

Стоит отметить, что игра на скорости стала ключевым фактором билд-апа сборной Украины в матче с Испанией. Как этого достигли тренеры нашей команды? Все просто: они увеличили количество длинных передач. Мы уже отмечали, что в игре с Германией наши сделали 84% коротких-средних паса. С испанцами этот показатель составил лишь 71%. А выход в старте Александра Зубкова, задачей которого было бежать в атаке и защищаться на фланге (но о защите поговорим позднее), только подтверждает правильность выбранной тактики.

«Порхай - как бабочка, жаль – как пчела», - это выражение наиболее подходит к моменту с забитым голом сборной Украины. Длинный пас Бущана на свободного Караваева, который сразу же отдал мяч Ярмоленко. Очередное забегание слева, на этот раз от Цыганкова, который распорядился своим шансом блестяще.

«Наши футболисты делают максимум того, что они могут. У Испании сейчас команда сильнее, все последние годы она сильнее. У наших игроков есть мотивация показать игру. Есть план на матч, раскрываться особо не будем. У соперника есть преимущество в классе и качестве», - сказал Андрей Шевченко перед матчем со сборной Испании.

Да, у сборной Украины нет десяти технарей, как Ярмоленко, но в нашей команде есть сильный тренерский штаб и тактически грамотные футболисты, способные выполнять поставленные перед ними задачи. А значит, пришло время взглянуть, что у нас с защитой.

Как мы защищаемся

«Сейчас просто играть один в один недостаточно, нужна подстраховка. Важно, чтобы мы восстановились, потому что нужно много сил. Нам всегда было сложно играть две игры подряд, а сейчас будет три встречи кряду. Надеюсь, болельщики нам помогут», - отвечал на вопросы журналистов главный тренер сборной Украины.

Андрей Шевченко понимал, что большую часть времени его команда будет вынуждена защищаться. Так и вышло: у ворот оппонентов за два матча украинцы провели лишь 17% всего времени. Для сравнения, близкие по силам сборные Хорватии и Франции (1-2) разделили свои зоны активности так: 22% времени мяч находился у ворот хорватов, 51% - в районе центрального круга, 27% - у ворот французов. А Франция с Португалией (0-0) выдали и вовсе схожие показатели зон активности: 26%-46%-28%.

Очевидно, результат подопечные Андрея Шевченко добывают именно за счёт своих оборонительных построений (13.5 отбора мяча в среднем за эти две игры). И вратаря! Что же придумал тренерский штаб нашей команды?

Сборная Германии стягивала много сил в центральную зону атаки. Наши отвечали тем же – не давали полузащите «Баварии», приправленной Тони Кросом, свободно себя чувствовать, численно насыщая свою центральную линию обороны.

Подопечные Йоахима Лева вывели на удар Сержа Гнабри – он в окружении троих наших, да еще и вынужден бить неудобной ногой.

Но немцам удалось быстро перестроиться, и они начали вскрывать оборону сборной Украины через фланги. К этому тренерский штаб Шевченко оказался не готов (два гола были пропущены после фланговых передач). Как следствие, Георгий Бущан стал лучшим игроком матча в составе украинской команды.

Тем удивительнее выдалась игра с Испанией. Особенно, зная силу быстрых и техничных испанских флангов (Фати, Навас, Траоре, Регилон), следует выделить Александра Зубкова. Четверка наших защитников продолжала сдвигаться к центру. А вот номинальные вингеры Зубков и Ярмоленко отвечали за «своих» визави на флангах защиты. Так, наша команда могла выстроиться в 5 или даже 6 номинальных защитников! А фланги, Траоре и Фати, не могли подступиться к нашей штрафной и провели чуть ли не худшие матчи в составе своей сборной. Самое главное, схема защиты осталась прежней как в количестве, так и в качестве даже с появлением на поле Виктора Цыганкова. Подстраховка от Андрея Шевченко в деле.

Ну а центр, как и в предыдущем матче, был надежно перекрыт количеством украинских футболистов, что позволяло выигрывать дуэли в воздухе при навесах и заставляло испанцев наносить удары по воротам Бущана лишь с дальней дистанции.

Вдохновляет то, что, не имея в своем составе больше половины основных игроков команды, подопечные Андрея Шевченко показали порядок в защитных построениях. Да, Бущан выручал, Забарный выносил, а Зубков страховал. Но порядок бьет класс. И сборная Украины в очередной раз это доказала.

«Мы стремились попасть на этот уровень. Заслужили это. Будем бороться, чтобы закрепиться в дивизионе «А» Лиги наций», - сообщил Андрей Шевченко.

И есть ощущение, что успех в этих двух матчах (а ведь могли Германию дожать на ничью) не случаен, - а результат долгой работы тренеров и футболистов. А значит, цель главного тренера нашей команды вполне достижима!