Статистика матча Украина – Испания: 3 удара против 21, и лишь 30% владения

Впечатляет статистика матча 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Испании (1:0).

У команды Андрея Шевченко только чуть более 30% владения мячом. По количеству ударов хозяева уступили маститому сопернику: 3–21 (в створ: 2–8).

Однако на табло зафиксирован счет 1:0 в пользу украинской сборной.

Статистика матча 4-го тура Лиги наций Украина – Испания (данные FlashScore)