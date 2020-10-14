Статистика матча Украина – Испания: 3 удара против 21, и лишь 30% владения

Впечатляет статистика матча 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Испании (1:0).
У команды Андрея Шевченко только чуть более 30% владения мячом. По количеству ударов хозяева уступили маститому сопернику: 3–21 (в створ: 2–8).
Однако на табло зафиксирован счет 1:0 в пользу украинской сборной.
Статистика матча 4-го тура Лиги наций Украина – Испания (данные FlashScore)
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Источник — Sport.ua
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Ну, а своя комбинация: Бущан-Каравай-Ярмола-Цыганков вышла на заглядение. У испанцев в тот момент отвисла челюсть - насколько стремительно развивались события. Особенно хорош был пас Ярмолы - он, то спиной к воротам мяч принимал - но, как выкрутил...
Ну, а своя комбинация: Бущан-Каравай-Ярмола-Цыганков вышла на заглядение. У испанцев в тот момент отвисла челюсть - насколько стремительно развивались события. Особенно хорош был пас Ярмолы - он, то спиной к воротам мяч принимал - но, как выкрутил...
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