Статистика матча Украина – Испания: 3 удара против 21, и лишь 30% владения

Статистика явно не в пользу команды Андрея Шевченко, но счет на табло

  • 14.10.2020 03:23
  • 1020 просмотров
  • 2 комментария
Статистика матча Украина – Испания: 3 удара против 21, и лишь 30% владения
© УЕФА

Впечатляет статистика матча 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Испании (1:0).

У команды Андрея Шевченко только чуть более 30% владения мячом. По количеству ударов хозяева уступили маститому сопернику: 3–21 (в створ: 2–8).

Однако на табло зафиксирован счет 1:0 в пользу украинской сборной.

Статистика матча 4-го тура Лиги наций Украина – Испания (данные FlashScore)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 03:47
    +1
    Самое главное, что Украине при всей этой нехорошей статистике, всё-таки, удалось надёжно сыграть в обороне. Это - ответ всем скептикам на фразы: "зачем мы лезли в группу А".
    Ну, а своя комбинация: Бущан-Каравай-Ярмола-Цыганков вышла на заглядение. У испанцев в тот момент отвисла челюсть - насколько стремительно развивались события. Особенно хорош был пас Ярмолы - он, то спиной к воротам мяч принимал - но, как выкрутил...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.10.2020 03:43
    0
    Частые сенсации (дважды с португальцями, 1 с итальянцами и 1 с испанцами) говорят о том, что Украина становиться крепким середнячком, как и Швеция, Швейцария, Дания, Польша. Это не может не радовать. До Бельгии и Хорватии нам не дорос и конечно так как у нас в отличии от них не 18-20, а 1 или 2 игрока играют в топ клубах, но мы рады и такому прогрессу!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 03:47
    +1
    Самое главное, что Украине при всей этой нехорошей статистике, всё-таки, удалось надёжно сыграть в обороне. Это - ответ всем скептикам на фразы: "зачем мы лезли в группу А".
    Ну, а своя комбинация: Бущан-Каравай-Ярмола-Цыганков вышла на заглядение. У испанцев в тот момент отвисла челюсть - насколько стремительно развивались события. Особенно хорош был пас Ярмолы - он, то спиной к воротам мяч принимал - но, как выкрутил...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.10.2020 03:43
    0
    Частые сенсации (дважды с португальцями, 1 с итальянцами и 1 с испанцами) говорят о том, что Украина становиться крепким середнячком, как и Швеция, Швейцария, Дания, Польша. Это не может не радовать. До Бельгии и Хорватии нам не дорос и конечно так как у нас в отличии от них не 18-20, а 1 или 2 игрока играют в топ клубах, но мы рады и такому прогрессу!
    Ссылка
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