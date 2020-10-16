В субботу 17 октября пройдет матч 6-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Львов».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», а судить ее будет арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко. Начало встречи в 17:00.

«Шахтер» - «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Львов», за которой можно следить здесь.