Следом за Пятовым. Степаненко сдал негативный тест на коронавирус

«Шахтер» официально сообщил о том, что полузащитник команды Тарас Степаненко вылечился от коронавируса. Тест, который хавбек сдал сегодня, дал негативный результат.
Напомним, о том, что Степаненко заболел коронавирусом, стало известно 4 октября. В тот же день болезнь обнаружили и у голкипера «Шахтера» Андрея Пятова.
Пятов сегодня также сообщил о том, что сдал негативный тест на коронавирус.
Еще 9 зараженных игроков «Шахтера» остаются на самоизоляции. Они сдадут тест 18 октября.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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А если правды , то хорошо что игроки легко перенесли болезнь и вернулись в строй, перед важным матчем
Одни плюсы вообщем .
Здоровья. Но конкуренция в сборной уже не грозит только Степаненко. И то не долго
А если правды , то хорошо что игроки легко перенесли болезнь и вернулись в строй, перед важным матчем
Одни плюсы вообщем .
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