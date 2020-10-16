Следом за Пятовым. Степаненко сдал негативный тест на коронавирус

Хавбек «Шахтера» вылечился от Covid-19

  • 16.10.2020 21:30
  • 1338 просмотров
  • 39 комментариев
Следом за Пятовым. Степаненко сдал негативный тест на коронавирус
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

«Шахтер» официально сообщил о том, что полузащитник команды Тарас Степаненко вылечился от коронавируса. Тест, который хавбек сдал сегодня, дал негативный результат.

Напомним, о том, что Степаненко заболел коронавирусом, стало известно 4 октября. В тот же день болезнь обнаружили и у голкипера «Шахтера» Андрея Пятова.

Пятов сегодня также сообщил о том, что сдал негативный тест на коронавирус.

Еще 9 зараженных игроков «Шахтера» остаются на самоизоляции. Они сдадут тест 18 октября.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    J0e777
      J0e777, 16.10.2020 22:07
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 22:05
    Колосс с села их унизил хорошо на нашем нск,2-0,это уже история
    Что за нск? В каком это городе?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 22:06
    -1
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 22:05
    Колосс с села их унизил хорошо на нашем нск,2-0,это уже история
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 22:05
    -2
    Колосс с села их унизил хорошо на нашем нск,2-0,это уже история
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 22:05
    -2
    Колосс с села их унизил хорошо на нашем нск,2-0,это уже история
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 22:04
    -2
    J0e777, 16.10.2020 21:57
    Ты каждый день от чеченов глотаешь, уё.ок днонецкий
    Шмоня у тебя наверно чечены над кроватью весят ,только о них и разговоры у тебя голуубой
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 22:04
    -2
    Sty. 1e, 16.10.2020 22:00
    лугано мальме копенгаген шкандербу єблонец партизан
    Я не понял, ГДЕ КОЛОС???
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 22:03
    -2
    Олег Тимофеюк, 16.10.2020 21:56
    Это хорошо, удачи лучший клуб Украины и восточной Европы.
    А Что кот голубой тут женяфани делает? он же попрощался уже как час сказал в лифт в голубой бар поскакал
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 22:01
    -3
    Vitalii_13UA, 16.10.2020 21:55
    Да, но как без этого? Вот Бразилия влетела 1-7 Германии, на своем ЧМ. При том, что это сильная сборная, не какая-то слабая. Главное делать выводы какие-то. После 1-7 с Францией, мы сыграли 1-2 с Германией и затем 1-0 с Испанией.
    Молодцы не кто не чего не говорит ,нах грязью игроков шахтёра поливать,такое впечетление что на евро если игроки Шахтёра в составе будут а они будут , получается большенство имбицилов тут болеть за сборную не будут ,,так покупайте флаги австрийцев голандцев и скачите радуйтесь там игроков шахтёра не будет
    Ссылка
    Sty. 1e
    online
      Sty. 1e, 16.10.2020 22:00
    +1
    J0e777, 16.10.2020 21:54
    Ваш шахтер 0-7в Лиге Чемпионов проигрывал. Но днонецкие не любят об этом вспоминать. Память у кротов очень короткая.
    лугано мальме копенгаген шкандербу єблонец партизан
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 16.10.2020 21:58
    0
    Олег Тимофеюк, 16.10.2020 21:56
    Это хорошо, удачи лучший клуб Украины и восточной Европы.
    Что за совковое понятие "Восточная Европа"? Есть Европа, а есть убогие страны как параша с ее шестерками
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 21:58
    0
    Ну что ж , если это была не правда , то сборная ничего абсолютно не потеряла , а игроки шахтера получили такую нужную передышку
    А если правды , то хорошо что игроки легко перенесли болезнь и вернулись в строй, перед важным матчем
    Одни плюсы вообщем .
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 21:57
    -5
    Ох как у скакунов горит, это хорошо.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 16.10.2020 21:57
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 21:55
    Шмоння иди нах Да вы на нск недавно селу глотнули ,история
    Ты каждый день от чеченов глотаешь, уё.ок днонецкий
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 21:56
    -4
    Это хорошо, удачи лучший клуб Украины и восточной Европы.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 16.10.2020 21:56
    -1
    Больше всего бесит, что нечесть днонецкая беситься от того, что сборная Украины впервые обыграла испанцев. Какие же вы дикие. Не зря гниете в оккупации..
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 21:55
    -3
    J0e777, 16.10.2020 21:54
    Ваш шахтер 0-7в Лиге Чемпионов проигрывал. Но днонецкие не любят об этом вспоминать. Память у кротов очень короткая.
    Шмоння иди нах Да вы на нск недавно селу глотнули ,история
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 16.10.2020 21:55
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 21:50
    Лучше вообще не проигрывать 7-1,
    Да, но как без этого? Вот Бразилия влетела 1-7 Германии, на своем ЧМ. При том, что это сильная сборная, не какая-то слабая. Главное делать выводы какие-то. После 1-7 с Францией, мы сыграли 1-2 с Германией и затем 1-0 с Испанией.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 21:54
    -1
    Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 21:47
    с испанцами играли на 0-0, повезло забить. расслабились наверное испанцы после 0-4 и 1-7, их можно понять.
    Да и 0-0 бы был ,дырявые всёровно тут дефеирамбы пели что игроки ссынки лучшие их а шахты нулячие ,а 7--1 забывают, А 4-0 с испанцами без Степаненко вспоминают на каждом углу ну и тупые
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 16.10.2020 21:54
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 21:50
    Лучше вообще не проигрывать 7-1,
    Ваш шахтер 0-7в Лиге Чемпионов проигрывал. Но днонецкие не любят об этом вспоминать. Память у кротов очень короткая.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2020 21:54
    -1
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 21:46
    А это ещё недоношеное приползло гавкать,иди брёвна свои отбеливай
    Чудо, максик три топора, бегом иди блины с лопаты съешь, там вам в ордло выдают на ужин сейчас
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 16.10.2020 21:40
    +2
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 21:39
    Алкаш кто тебе слова давал,ты своё лицо видел
    У тебя его вообще нет, недоносок.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.10.2020 21:40
    +2
    Супер.
    Здоровья. Но конкуренция в сборной уже не грозит только Степаненко. И то не долго
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 16.10.2020 21:34
    +2
    Не смешите мой лысый череп, кто там вообще болел)
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 16.10.2020 21:33
    +2
    Це прогнозовано. Але чудово, що молоді гравці отримали шасни зіграти за Збірну і чудово себе проявили. Тепер таким гравцям як Кривцов, Пятов, Степаненко... ой як не легко буде відбити місце в основі. Всім гравцям шахти здоров'я.
    Ссылка
    Sty. 1e
    online
      Sty. 1e, 16.10.2020 22:00
    +1
    J0e777, 16.10.2020 21:54
    Ваш шахтер 0-7в Лиге Чемпионов проигрывал. Но днонецкие не любят об этом вспоминать. Память у кротов очень короткая.
    лугано мальме копенгаген шкандербу єблонец партизан
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 16.10.2020 21:49
    +1
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 21:45
    Отскочили с испанцами,а до этого два матча 9-1 общий ,хорош сказки лепить тут ,
    С Францией ужасно сыграли. С немцами нормально и с Испанией нормально. Отскочили? Ну это футбол, здесь не без удачи. Хотя что такое удача в матче с Испанией? Может быть скилл Бущана? В любом случае, победа есть победа и они сыграли лучше, чем первый матч с ними. По факту та, у нас в группе 2 команды, которые выше нас на 5 голов. И мы показали, что почти можем играть с ними. И в целом, лучше играть и отлетать 7-1 от Франции и набираться опыта, чем выигрывать мертвый Сан-Марино 9-0 и стоять на месте.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 16.10.2020 21:43
    +1
    Игорь Левченко, 16.10.2020 21:39
    Шахте дали отдохнуть перед ЛЧ, а сборная ну то такое, может и подождать(.
    Даже если и дали отдых, то какая разница? Они могли получить вирус. Хотя до этого не верил в это. Но, разве сборная пожалела об этом? Мы увидели то, что у нас хорошая молодежь и наша сборная победила Испанию и в целом достойно играла с немцами и испанцами. Так что все в плюсе.
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    M_99_Max
      M_99_Max, 16.10.2020 21:38
    +1
    Супер просто ...нова методика напевне лікування ...все таки прогресивна команда
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 16.10.2020 22:07
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 22:05
    Колосс с села их унизил хорошо на нашем нск,2-0,это уже история
    Что за нск? В каком это городе?
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 16.10.2020 21:58
    0
    Олег Тимофеюк, 16.10.2020 21:56
    Это хорошо, удачи лучший клуб Украины и восточной Европы.
    Что за совковое понятие "Восточная Европа"? Есть Европа, а есть убогие страны как параша с ее шестерками
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 21:58
    0
    Ну что ж , если это была не правда , то сборная ничего абсолютно не потеряла , а игроки шахтера получили такую нужную передышку
    А если правды , то хорошо что игроки легко перенесли болезнь и вернулись в строй, перед важным матчем
    Одни плюсы вообщем .
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 16.10.2020 21:57
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 21:55
    Шмоння иди нах Да вы на нск недавно селу глотнули ,история
    Ты каждый день от чеченов глотаешь, уё.ок днонецкий
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 16.10.2020 21:55
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 21:50
    Лучше вообще не проигрывать 7-1,
    Да, но как без этого? Вот Бразилия влетела 1-7 Германии, на своем ЧМ. При том, что это сильная сборная, не какая-то слабая. Главное делать выводы какие-то. После 1-7 с Францией, мы сыграли 1-2 с Германией и затем 1-0 с Испанией.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 16.10.2020 21:54
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 21:50
    Лучше вообще не проигрывать 7-1,
    Ваш шахтер 0-7в Лиге Чемпионов проигрывал. Но днонецкие не любят об этом вспоминать. Память у кротов очень короткая.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 16.10.2020 21:49
    0
    а был ли мальчик?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2020 21:42
    0
    матвиенга ждем теперь. Все как я и говорил, матчи сборной закончились, кроты вылезли с норы, только тут чтобы так не палиться, через два дня решили выползти из норы, а не на следующий день. БРАВО, кроты БРАВО
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 16.10.2020 21:39
    0
    Шахте дали отдохнуть перед ЛЧ, а сборная ну то такое, может и подождать(.
    Ссылка
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