Следом за Пятовым. Степаненко сдал негативный тест на коронавирус

«Шахтер» официально сообщил о том, что полузащитник команды Тарас Степаненко вылечился от коронавируса. Тест, который хавбек сдал сегодня, дал негативный результат.

Напомним, о том, что Степаненко заболел коронавирусом, стало известно 4 октября. В тот же день болезнь обнаружили и у голкипера «Шахтера» Андрея Пятова.

Пятов сегодня также сообщил о том, что сдал негативный тест на коронавирус.

Еще 9 зараженных игроков «Шахтера» остаются на самоизоляции. Они сдадут тест 18 октября.