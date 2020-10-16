Пятов выздоровел от коронавируса

36-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной болезни COVID-19.

«Приступаю к тренировкам через несколько дней.

У меня отличная новость — полностью здоров, и тест показал отрицательный результат. Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле.

Увидимся совсем скоро.

P.S. Видео из архива ФК «Шахтер», — написал Пятов в Instagram.