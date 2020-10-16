Пятов выздоровел от коронавируса

Вратарь «Шахтера» готов приступить к тренировкам через несколько дней

  • 16.10.2020 14:16
  • 2027 просмотров
  • 37 комментариев
Пятов выздоровел от коронавируса
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

36-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной болезни COVID-19.

«Приступаю к тренировкам через несколько дней.

У меня отличная новость — полностью здоров, и тест показал отрицательный результат. Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле.

Увидимся совсем скоро.

P.S. Видео из архива ФК «Шахтер», — написал Пятов в Instagram.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 16.10.2020 15:53
    0
    Я думаю из шахтера можно оставить в СбУ Степаненко Матвиенко и Кривцова под вопросом.Остальные уже изжили себя в сборной
    Ссылка
    ampl7
      ampl7, 16.10.2020 15:31
    -1
    Не важно - болел или сачковал,
    Важен результат - место первого вратаря сборной потерял.
    Навсегда.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 16.10.2020 15:30
    -1
    AlexDSan, 16.10.2020 15:25
    Вилікувався від короновіруса за 6-7 днів? Ну кроти чудотворці!!! Пропоную: лікарів копанки по лікарням України поганяти - вони всіх вилікують за лічені дні!!!!
    Прошло больше 10 дней, хватает и 10 дней чтобы выздороветь, если болезнь бессимптомная
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.10.2020 15:26
    0
    AdvocatusDei, 16.10.2020 14:50
    напиши ему в Фейсбук, думаю не проблема
    Уже писал, в прошлом году, хотел уточнить один щекотливый вопрос.. Забанил .
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 16.10.2020 15:25
    -2
    Вилікувався від короновіруса за 6-7 днів? Ну кроти чудотворці!!! Пропоную: лікарів копанки по лікарням України поганяти - вони всіх вилікують за лічені дні!!!!
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 15:21
    0
    Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 15:04
    скоро мы будет наблюдать своевременное выздоровление у супряги и буи, вот у них то точно травма была
    і до речі вони вже тренуються з основною командою
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 15:21
    -1
    Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 15:04
    скоро мы будет наблюдать своевременное выздоровление у супряги и буи, вот у них то точно травма была
    Ти дурак? Ці двоє пропустили важливу гру з ЗЛ. А ось футболісти ШД матчі не пропускали
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 15:19
    0
    КуцТВ, 16.10.2020 15:12
    Как говорится "Лучше вы к нам"
    Нєєєє, мені і в себе добре
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 16.10.2020 15:13
    +2
    КуцТВ, 16.10.2020 15:00
    Зрадошукачи и тут нашли зраду, лол. А Лунин тоже получается косил от сборной?
    У Лунина второй Анализ дал отрицательный показатель уже в Испании
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 16.10.2020 15:12
    0
    APL, 16.10.2020 15:01
    Куций в будку, собаці слово не давали
    Как говорится "Лучше вы к нам"
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 16.10.2020 15:11
    -2
    UZminaj, 16.10.2020 14:42
    Не хворіли не хворіли і раз опана виздоровіли... Чекаємо від інших такої новини.. Ганьба вам має бути... Про збірну болт забили думаєте лише за гроші Лігі Чемпіонські
    Карма настигнет Клуб(( в этой Лиге 4 место!
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 16.10.2020 15:10
    -1
    Ой как удобно(
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 15:08
    -2
    Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 15:04
    скоро мы будет наблюдать своевременное выздоровление у супряги и буи, вот у них то точно травма была
    они уже выздоровели , бойкинючка , не переживай
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 15:07
    0
    Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 15:04
    скоро мы будет наблюдать своевременное выздоровление у супряги и буи, вот у них то точно травма была
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 15:04
    0
    КуцТВ, 16.10.2020 15:00
    Зрадошукачи и тут нашли зраду, лол. А Лунин тоже получается косил от сборной?
    скоро мы будет наблюдать своевременное выздоровление у супряги и буи, вот у них то точно травма была
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 15:01
    -5
    КуцТВ, 16.10.2020 15:00
    Зрадошукачи и тут нашли зраду, лол. А Лунин тоже получается косил от сборной?
    Куций в будку, собаці слово не давали
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 16.10.2020 15:00
    +3
    Зрадошукачи и тут нашли зраду, лол. А Лунин тоже получается косил от сборной?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 14:59
    +1
    Valera35, 16.10.2020 14:52
    Ха-ха-ха. Но вирус очень страшный и надо угробить из-за него весь малый бизнес в стране
    ну да, зеленский же должен симулировать что он что-то делает, иначе рейтинг упадёт
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 16.10.2020 14:57
    -4
    Пятов выздоровел и теперь ему можно во дворе играть со стариками в домино!
    Ссылка
    UZminaj
    online
      UZminaj, 16.10.2020 14:53
    -1
    Хлопці чесно я вболіваю за всі українські клуби на міжнародній арені.... Но якщо Шахтар програє від Реала із великим рахунком грош ціна вашим гравцям які скосили перед Збірною \
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 14:41
    +4
    неужели ,чудесным образом , до Реала все в строю будут ?
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 16.10.2020 15:00
    +3
    Зрадошукачи и тут нашли зраду, лол. А Лунин тоже получается косил от сборной?
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 16.10.2020 14:52
    +3
    Ха-ха-ха. Но вирус очень страшный и надо угробить из-за него весь малый бизнес в стране
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 16.10.2020 14:50
    +3
    Владимир Копяк, 16.10.2020 14:46
    А нет желания у Пятова и остальных "заболевших и выздоровевших" в рекордные сроки, поделиться методом лечения, какие лекарства принимали, дозировка, периодичность, ну, в смысле протокол лечения озвучить. Может и другие люди по их методике лечиться будут? Слабо?
    напиши ему в Фейсбук, думаю не проблема
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.10.2020 14:46
    +3
    А нет желания у Пятова и остальных "заболевших и выздоровевших" в рекордные сроки, поделиться методом лечения, какие лекарства принимали, дозировка, периодичность, ну, в смысле протокол лечения озвучить. Может и другие люди по их методике лечиться будут? Слабо?
    Ссылка
    UZminaj
    online
      UZminaj, 16.10.2020 14:42
    +3
    Не хворіли не хворіли і раз опана виздоровіли... Чекаємо від інших такої новини.. Ганьба вам має бути... Про збірну болт забили думаєте лише за гроші Лігі Чемпіонські
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 16.10.2020 15:13
    +2
    КуцТВ, 16.10.2020 15:00
    Зрадошукачи и тут нашли зраду, лол. А Лунин тоже получается косил от сборной?
    У Лунина второй Анализ дал отрицательный показатель уже в Испании
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 16.10.2020 14:43
    +2
    Медицинский штаб Шахтера лучший в мире! Он быстро и с лёгкостью лечит от всех травм и особенно от COVID-19 !!!!
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 16.10.2020 14:35
    +2
    да ты шо, как неажидано, и ведь никогда такого не было, ждём чудесного выздоровления остальных больных
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2020 14:34
    +2
    Отдохнул кучерявый, ждем теперь такое же сообщение от киргиза и матвиенка, ща все кроты чудом выздоровеют перед ЛЧ
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 14:59
    +1
    Valera35, 16.10.2020 14:52
    Ха-ха-ха. Но вирус очень страшный и надо угробить из-за него весь малый бизнес в стране
    ну да, зеленский же должен симулировать что он что-то делает, иначе рейтинг упадёт
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 16.10.2020 15:53
    0
    Я думаю из шахтера можно оставить в СбУ Степаненко Матвиенко и Кривцова под вопросом.Остальные уже изжили себя в сборной
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.10.2020 15:26
    0
    AdvocatusDei, 16.10.2020 14:50
    напиши ему в Фейсбук, думаю не проблема
    Уже писал, в прошлом году, хотел уточнить один щекотливый вопрос.. Забанил .
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 15:21
    0
    Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 15:04
    скоро мы будет наблюдать своевременное выздоровление у супряги и буи, вот у них то точно травма была
    і до речі вони вже тренуються з основною командою
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 15:19
    0
    КуцТВ, 16.10.2020 15:12
    Как говорится "Лучше вы к нам"
    Нєєєє, мені і в себе добре
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 16.10.2020 15:12
    0
    APL, 16.10.2020 15:01
    Куций в будку, собаці слово не давали
    Как говорится "Лучше вы к нам"
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 15:07
    0
    Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 15:04
    скоро мы будет наблюдать своевременное выздоровление у супряги и буи, вот у них то точно травма была
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 16.10.2020 15:04
    0
    КуцТВ, 16.10.2020 15:00
    Зрадошукачи и тут нашли зраду, лол. А Лунин тоже получается косил от сборной?
    скоро мы будет наблюдать своевременное выздоровление у супряги и буи, вот у них то точно травма была
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 16.10.2020 14:53
    0
    Олег Тимофеюк, 16.10.2020 14:49
    Кому ты отвечаешь? Скакуны ничего не понимают.
    Тобі, пострибайчик, видніше на скількох членах вже сьогодні ти скакав?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 14:46
    0
    Алексей Ильин, 16.10.2020 14:45
    Им умереть надо было, чтобы ты им поверил? Тупоголовое)
    малахольная не груби , здоровья им , я ж спросил просто
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