Пятов выздоровел от коронавируса

36-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной болезни COVID-19.
«Приступаю к тренировкам через несколько дней.
У меня отличная новость — полностью здоров, и тест показал отрицательный результат. Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле.
Увидимся совсем скоро.
P.S. Видео из архива ФК «Шахтер», — написал Пятов в Instagram.
Приступаю к тренировкам через несколько дней⚽️ ⠀ У меня отличная новость – полностью здоров, и тест показал отрицательный результат🙌 Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле. ⠀ Увидимся совсем скоро🙏 ⠀ P.S. Видео из архива @fcshakhtar
Источник — Instagram
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Важен результат - место первого вратаря сборной потерял.
Навсегда.
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