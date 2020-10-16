Первая лига. Черноморец вырвал победу над Кремнем

Сегодня, 16 октября «Черноморец» в матче седьмого тура Первой лиги дома обыграл «Кремень» со счетом 2:1. Хозяева вырвали волевую победу на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.
«Черноморец» - «Кремень» - 2:1
Голы: Ковбаса 60, Бугай 90+4 – Билоус 30
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Источник — Sport.ua
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