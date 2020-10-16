7-й тур
Черноморец
2 : 1
Кремень
16.10.2020, FT

Первая лига. Черноморец вырвал победу над Кремнем

Одесситы вырвали победу в компенсированное время

  • 16.10.2020 21:15
  • 621 просмотр
  • 1 комментарий
Первая лига. Черноморец вырвал победу над Кремнем
© ФК Черноморец

Сегодня, 16 октября «Черноморец» в матче седьмого тура Первой лиги дома обыграл «Кремень» со счетом 2:1. Хозяева вырвали волевую победу на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Черноморец» - «Кремень» - 2:1
Голы: Ковбаса 60, Бугай 90+4 – Билоус 30

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 16.10.2020 21:47
    0
    Якісь дива. Більшість очок Чорноморець бере після 93хв. Чудять судді по чорному, грають до забитого
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 16.10.2020 21:47
    0
    Якісь дива. Більшість очок Чорноморець бере після 93хв. Чудять судді по чорному, грають до забитого
    Ссылка
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