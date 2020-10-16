7-й тур
Волынь
0 : 0
Металлист 1925
16.10.2020, FT

Первая лига. Ничья Волыни и Металлиста-1925, победа Вереса

Продолжается седьмой тур Первой лиги

  • 16.10.2020 19:22
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Первая лига. Ничья Волыни и Металлиста-1925, победа Вереса
© ФК Волынь

Сегодня состоялись шесть матчей в рамках седьмого тура Первой лиги. «Волынь» и «Металлист-1925» голов не забивали, «Верес», «ВПК-Агро» и «Авангард» одержали победы.

Первая лига. 7-й тур

«Горняк-Спорт» - «Агробизнес» - 0:0

«Верес» - «Нива» - 3:1
Голы: Гегедош 5, 85, Петько 65 – Кисленко 54

«Волынь» - «Метеллист-1925» - 0:0

«Прикарпатье» - «ВПК-Агро» - 0:1
Голы: Горбаченко 67

«Авангард» - «Кристалл» - 2:1
Голы: Пограничный 3, Сеницкий 90+5 – Гливый 90
Удаление: Бородай 35 («Кристалл»)

«Оболонь» - «Николаев» - 1:1
Голы: Батальский 48 – Яворский 76

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник — Sport.ua

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