Первая лига. Ничья Волыни и Металлиста-1925, победа Вереса

Сегодня состоялись шесть матчей в рамках седьмого тура Первой лиги. «Волынь» и «Металлист-1925» голов не забивали, «Верес», «ВПК-Агро» и «Авангард» одержали победы.
Первая лига. 7-й тур
«Горняк-Спорт» - «Агробизнес» - 0:0
«Верес» - «Нива» - 3:1
Голы: Гегедош 5, 85, Петько 65 – Кисленко 54
«Волынь» - «Метеллист-1925» - 0:0
«Прикарпатье» - «ВПК-Агро» - 0:1
Голы: Горбаченко 67
«Авангард» - «Кристалл» - 2:1
Голы: Пограничный 3, Сеницкий 90+5 – Гливый 90
Удаление: Бородай 35 («Кристалл»)
«Оболонь» - «Николаев» - 1:1
Голы: Батальский 48 – Яворский 76
Источник — Sport.ua
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