В поединке 7-го тура Первой лиги Украины «Прикарпатье» дома проиграло «ВПК-Агро» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Прикарпатье» — «ВПК-Агро» — 0:1
Гол: Горбаченко, 67
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Горбаченко (ВПК-Агро).
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Источник — ФК Прикарпатье
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