В поединке 7-го тура Первой лиги Украины одесский «Черноморец» обыграл «Кремень» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Черноморец).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Ковбаса (Черноморец).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Билоус (Кремень).
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Источник — YouTube
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