В субботу, 17-го октября, состоится матч шестого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать киевское «Динамо».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», арбитр из Херсона Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 17:00.

«Рух» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Динамо», за которой можно следить здесь.