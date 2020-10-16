Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Динамо

Во Львове состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 16.10.2020 19:55
  • 758 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Динамо
© ФК Рух

В субботу, 17-го октября, состоится матч шестого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать киевское «Динамо».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», арбитр из Херсона Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 17:00.

«Рух» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.10.2020 20:04
    0
    А кобила буде в масці ?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.10.2020 20:04
    0
    А кобила буде в масці ?
    Ссылка
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