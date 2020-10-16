В субботу, 17-го октября, состоится матч шестого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать киевское «Динамо».
Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», арбитр из Херсона Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 17:00.
«Рух» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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