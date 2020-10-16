Дмитрий ЕФИМЕНКО: «Все матчи обидно проигрывать»

Полузащитник молодежной команды «Динамо» Дмитрий Ефименко поделился впечатлениями от матча со львовским «Рухом», в котором динамовцы потерпели гостевое поражение со счетом 1:3.

- Все матчи обидно проигрывать, вне зависимости от соперника. Мы должны всегда побеждать. Несмотря на то, что до этого пять матчей выиграли и не пропустили ни одного мяча, ощущения непобедимости у нас не было. Ехали за победой, настраивались на максимальный результат и не хотели пропускать. Недооценки соперника не было.

Мы не ждали легкой игры, а понимали, что с этой львовской командой будет тяжело. Нам следовало выигрывать борьбу и игру. А в первом тайме мы проиграли почти всю борьбу, отсюда и такой результат. После игры в раздевалке был мужской разговор, тренер сказал, что за победу нужно бороться, а не просто выходить на поле и играть.

С чем связаны ошибки, которые привели к пропущенным мячам? Не нужно давать сопернику возможности бить по нашим воротам, тогда и не будет голов. А то у них сегодня три удара и три гола. Нельзя ошибаться и допускать, чтобы дело доходило до таких моментов, например, до стандартных положений. В первом тайме было мало атак с флангов – мы больше контролировали мяч и выходили в атаки через середину поля.

После гола Надольского, казалось, что команда сможет хотя бы сравнять счет. Мы выходили на второй тайм с мыслью только побеждать, вне зависимости от того, с каким счетом проигрывали. Забили один, сразу поднялось настроение, хотели забивать второй, но получили штрафной в свои ворота – не повезло. Да и «Рух» при счете 3:1 в свою пользу почувствовал уверенность, спокойствие – и снова игра пошла атака на атаку. В дальнейшем будем стараться побеждать и улучшать ситуацию.