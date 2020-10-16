U-21. Динамо с Русиным и Шабановым в составе проиграло Руху

Киевляне пропустили три мяча от львовской команды

  • 16.10.2020 15:59
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U-21. Динамо с Русиным и Шабановым в составе проиграло Руху
© ФК Динамо Киев

В 6-м туре молодежного первенства «Рух» уверенно переиграл сверстников из «Динамо». Киевляне потерпели первое поражение в сезоне.
 
Чемпионат U21, 6-й тур
16.10.2020. Львов, стадион «Скиф»
 
«Рух» (Львов) U21- «Динамо» Киев U21 - 3:1 (2:0)
Голы: Харжевский (38, 40), Притула (59) - Надольский (50).
 
«Рух»: 12. Бабичин (к), 21. Веремеенко, 17 Заставный, 2. Парамонов, 20. Харжевский, 18. Волков (22 Лень, 64), 10. Литвиненко, 11. Притула (13. Глибко, 90+3), 8. Кухарук ( 14. Карабин, 46), 19. Рунич (4. Слюсарь, 86), 9. Козловский (15. Рудюк, 46).
 
«Динамо»: 35. Нещерет, 2. Кузык, 4. Биловар, 5. Михайленко (15. В.Волошин, 86), 7. Надольский, 8. Ефименко (9 Мащенко, 69), 10. Ванат (11. Шулянский, 46), 17. Билошевский (к) (20. Бражко, 46), 19. Вивчаренко, 21. Русин (16. Сухоручко, 69), 23. Шабанов.
 
Предупреждения: Волков (55), Литвиненко (70) - (58), Ефименко (61).

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Источник — ФК Динамо Киев

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