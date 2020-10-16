В субботу, 17-го октября, состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Эвертон» примет «Ливерпуль».
Матч пройдет в «Ливерпуле» на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Эвертон» — «Ливерпуль» покажет Setanta Sports Ukraine.
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Источник — Sport.ua
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