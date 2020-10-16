Бєлік і Старгородський забивали, національна збірна виграла

10-го та 11-го жовтня яскраві футбольні заходи відбулись у Хмельницькій та Тернопільській областях. Національна збірна України серед ветеранів спершу в Волочиську перемогла ветеранів «Агробізнеса» 3:2, а згодом у сусідньому Підволочиську обіграла ветеранів «Агробізнес-Збруч» 2:1! Ігри проводилися в переддень Дня Захисника України та присвячувалися нашим мужнім Героям-військовим!

Легенди футболу часті гості на берегах Збруча. Щороку команда приїжджає до мальовничого подільського краю, має тут багато відданих прихильників, а команди-суперники вже заздалегідь готуються до ігор, які є найкращою перевіркою їхнього класу та майстерності. Організаторами матчів традиційно виступили провідний виробник хліба та хлібобулочних виробів в Україні ТОВ «Агробізнес» та Асоціація ветеранів футболу України.

У складі «синьо-жовтих» Волочиська та Підволочиська завітали: Сергій Нагорняк, Олег Собуцький, Едуард Цихмейструк, Святослав Сирота, Віталій Косовський, Геннадій Медведєв, В’ячеслав Свідерський, Богдан Шершун, Андрій Хомин, Олександр Чижевський, Андрій Донець, Віталій Самойлов, Олександр Венглинський, Андрій Оксимець, Микола Іщенко, Артем Старгородський та Олександр Романчук.

10 жовтня. м.Волочиськ, стадіон «Юність»

Збірна ветеранів України – Агробізнес (ветерани) – 3:2

Команда з Волочиська не з простих – тричі поспіль ставала чемпіоном України у віковій категорії 35+, а через три тижні готується до завоювання титулу і в 2020 році. Бойовий та непоступливий характер гри якнайкраще підтверджує рахунок. Три м’ячі збірної України провели Олег Собуцький (двічі) та Олексій Бєлік, на які дублем відповів лідер Агробізнеса Андрій Донець.

На стадіон, із дотриманням всіх карантинних застережень, прийшло багато вболівальників. Серед них було близько сотні військових з 8-го полку спецпризначення та інших підрозділів, всім їм в якості подарунка було вручено футбольні м’ячі з автографами гравців збірної.

11 жовтня. м.Підволочиськ, стадіон «Колос»

Збірна ветеранів України – Агробізнес-Збруч (ветерани) – 2:1

Проведення матчу співпало зі святкуванням 10-річчя перемоги «Збруча» в Кубку України серед ветеранів 45+! Збірна ветеранів впевнено, але не без проблем, перемогла 2:1. Забитими м’ячами у складі «синьо-жовтих» відзначились Олег Собуцький та Артем Старгородський! Мали гарну нагоду зустрітися зі старими друзями по футбольним полям, серед яких найбільш відомі – Ігор Яворський та Ігор Біскуп, поспілкуватися, зробити на згадку спільні фото.

Про дводенне турне збірної ветеранів до міст на берегах Збруча розповів її керівник, президент Асоціації ветеранів футболу України Олег Собуцький:

«Справді, у Волочиську та Підволочиську легенди нашого футболу – бажані гості. Тут вони щороку проводять дружні матчі, вболівальники ще взимку питають, коли до нас приїде збірна. Символічно, що попередні ігри зазвичай влаштовували до Дня Незалежності України, а звітні відбулись в переддень Дня Захисника України. Ми люб’язно запросили на трибуни військових 8-го полку спецпризначення разом із командиром Володимиром Шаблієм, хлопців з інших підрозділів.

Кожному особисто вручили футбольні м’ячі з автографами, зробили спільне фото. Вважаю, саме такими мають бути шана та повага до наших захисників, завдяки яким над більшістю території України сьогодні мирне небо. Хочу також подякувати гравцям збірної ветеранів, вони у вихідні чи святкові дні полишають домівки, рідних, залюбки вирушаючи на дружні ігри в різні куточки країни. Вони є найкращим прикладом для молодого покоління як треба любити футбол, поважати вболівальників.

На жаль, через карантинні обмеження останніх зараз не дуже багато, але ми сподіваємося, що найгірше все позаду і з нового року зможемо грати та подорожувати без будь-яких обмежень. Планів на майбутнє у збірної дуже багато, ми продовжимо грати за мир та єдність в Україні, підтримувати військових».

Автор: Ігор Кроха, avfu.org.ua