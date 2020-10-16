Ханс-Дитер ФЛИК: «Новички показали, на что они способны»

Главный тренер «Баварии» – о победе над клубом 5-го дивизиона

  • 16.10.2020 02:39
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Новички показали, на что они способны»
© As.com. Ханс-Дитер Флик

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Дюреном» (3:0) в матче 1/32 финала Кубка Германии.

«Дюрен» показал очень хорошую игру, с первых минут они смело шли вперед. Нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру. Но в итоге победа не была под вопросом.

Я доволен нашим выходом во второй раунд. Это была наша цель. Новички показали, на что они способны. Я доволен первым шагом. Теперь мы должны проследить за тем, чтобы они шаг за шагом вышли на 100 процентов», - сказал Флик.

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Источник — ФК Бавария

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