Ханс-Дитер ФЛИК: «Новички показали, на что они способны»

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Дюреном» (3:0) в матче 1/32 финала Кубка Германии.

«Дюрен» показал очень хорошую игру, с первых минут они смело шли вперед. Нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру. Но в итоге победа не была под вопросом.

Я доволен нашим выходом во второй раунд. Это была наша цель. Новички показали, на что они способны. Я доволен первым шагом. Теперь мы должны проследить за тем, чтобы они шаг за шагом вышли на 100 процентов», - сказал Флик.