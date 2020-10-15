Кубок Германии. Бавария уверенно обыграла клуб из 5-го дивизиона

«Бавария» крупно обыграла «Дюрен» (3:0) из 5-го дивизиона в перенесенном матче первого раунда Кубка Германии.
Новичок мюнхенцев Эрик Шупо-Мотинг отметился дублем, еще один гол с пенальти провел Томас Мюллер.
Кубок Германии, 1/32 финала
«Дюрен» – «Бавария» – 0:3
Голы: 0:1 – 24 Шупо-Мотинг, 0:2 – 36, пенальти Мюллер, 0:3 – 75 Шупо-Мотинг.
«Дюрен» – Якмут, Беккер, Вебер, Собех, Випперфюрт (Мабанза, 81), Штерманн (Сарыкая, 81), Пютц, Антоски (Блея, 53), Зимон (Матушчик, 53), Брашнич (Ло Яконо, 70), Омербашич.
«Бавария» – Нюбель, Боатенг, Зюле (Штиллер, 46), Дэвис, Сарр, Дуглас Коста (Зиб, 61; Онтужанс, 87), Мусиала, Мюллер (Даяку, 61), Хави Мартинес, Шупо-Мотинг (Арп, 77), Рока.
Предупреждение: Собех (69).
Источник — Sport.ua
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