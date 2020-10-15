Итальянские власти обвинили Роналду в нарушении протокола

13 октября Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус. Сегодня форвард в срочном порядке вернулся в Турин.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора во время эфира на радио «Rai» заявил, что Роналду сделал это с нарушением действующего в стране медицинского протокола:

«Да, я думаю, что это именно так, если не было никаких конкретных разрешений от органа здравоохранения», - заявил Спадафора.

Ему в прямом эфире ответил президент «Ювентуса» Андреа Аньелли:

«Вам стоит позвонить в министерства здравоохранения и внутренних дел, которые применяют государственные законы, и получить объяснения.

«Ювентус» пользуется федеральным протоколом. Я спортивный менеджер, и я не знаю, нарушил ли Роналду закон страны».