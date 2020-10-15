Итальянские власти обвинили Роналду в нарушении протокола

Форвард «Ювентуса» вернулся в Турин после положительного теста на коронавирус

  • 15.10.2020 20:10
  • 458 просмотров
  • 0 комментариев
Итальянские власти обвинили Роналду в нарушении протокола
© twitter.com/selecaoportugal

13 октября Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус. Сегодня форвард в срочном порядке вернулся в Турин.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора во время эфира на радио «Rai» заявил, что Роналду сделал это с нарушением действующего в стране медицинского протокола:

«Да, я думаю, что это именно так, если не было никаких конкретных разрешений от органа здравоохранения», - заявил Спадафора.

Ему в прямом эфире ответил президент «Ювентуса» Андреа Аньелли:

«Вам стоит позвонить в министерства здравоохранения и внутренних дел, которые применяют государственные законы, и получить объяснения.

«Ювентус» пользуется федеральным протоколом. Я спортивный менеджер, и я не знаю, нарушил ли Роналду закон страны».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — RAI Sport

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности