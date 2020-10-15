ВИДЕО. Спецсамолет и скорая помощь. Как Роналду возвращался в Италию

Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался инфицирован коронавирусом.
По этой причине португалец уже вернулся в Италию, причем сделал это на специальном самолете, оборудованном по всем требованиям медицинских протоколов, установленных для таких ситуаций.
«Криштиану Роналду вернулся в Италию медицинским рейсом, утвержденным компетентными органами здравоохранения по просьбе самого футболиста, и продолжит фидуциарную изоляцию у себя дома», - сообщает источник.
Отмечается, что из аэропорта Роналду доставили в его дом на машине скорой помощи. В ближайшее время португалец вынужден будет соблюдать правила самоизоляции, из-за чего он точно пропустит два ближайших поединка «Ювентуса» против «Кротоне» в Серии А и «Динамо» в Лиге чемпионов.
Cristiano #Ronaldo è atterrato a Torino 🛬⚪️⚫️— Goal Italia (@GoalItalia) October 14, 2020
[@romeoagresti] pic.twitter.com/B1HccIdO7Q
Согласно последних данных, у Криштиану Роналду нет никаких симптомов коронавирусной болезни, но к тренировкам и матчам он вернется только после того, как его анализы покажут отрицательный результат.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что «Ювентус» без Криштиану Роналду – это «совсем другая команда».
Источник — Goal.com
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