ВИДЕО. Спецсамолет и скорая помощь. Как Роналду возвращался в Италию

Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался инфицирован коронавирусом.

По этой причине португалец уже вернулся в Италию, причем сделал это на специальном самолете, оборудованном по всем требованиям медицинских протоколов, установленных для таких ситуаций.

«Криштиану Роналду вернулся в Италию медицинским рейсом, утвержденным компетентными органами здравоохранения по просьбе самого футболиста, и продолжит фидуциарную изоляцию у себя дома», - сообщает источник.

Отмечается, что из аэропорта Роналду доставили в его дом на машине скорой помощи. В ближайшее время португалец вынужден будет соблюдать правила самоизоляции, из-за чего он точно пропустит два ближайших поединка «Ювентуса» против «Кротоне» в Серии А и «Динамо» в Лиге чемпионов.

Согласно последних данных, у Криштиану Роналду нет никаких симптомов коронавирусной болезни, но к тренировкам и матчам он вернется только после того, как его анализы покажут отрицательный результат.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что «Ювентус» без Криштиану Роналду – это «совсем другая команда».