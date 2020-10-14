Игорь СУРКИС: «Ювентус без Роналду - совсем другая команда»

Президент «Динамо» Игорь Суркис перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса» желает здоровья Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом, однако рассчитывает на удачную игру.

«Я расстраиваюсь, когда вообще кто-то болеет. Желаю этому великому футболисту скорейшего выздоровления, а также всем игрокам обходиться без травм, ведь они дарят нам спектакль. С Роналду «Ювентус» - это одна команда, без него – совсем другая. Но им есть, кем его достойно заменить. Это у нас, если выпадает два футболиста, уже тяжело найти им равноценную замену. А у них таких проблем нет».

«Но я надеюсь на наших парней, которых подготовит Луческу, на то, что они выйдут на поле и дадут такой же бой «Ювентусу», какой они дали сборной Испании», - сказал Суркис.

Роналду из-за коронавируса пропустит минимум 10 дней и не сыграет с «Динамо» 20-го октября.