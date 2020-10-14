Игорь СУРКИС: «Ювентус без Роналду - совсем другая команда»

Президент «Динамо» надеется на удачный матч против гранда

  • 14.10.2020 20:12
  • 3405 просмотров
  • 11 комментариев
Игорь СУРКИС: «Ювентус без Роналду - совсем другая команда»
© twitter.com/juventusfcen

Президент «Динамо» Игорь Суркис перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса» желает здоровья Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом, однако рассчитывает на удачную игру.

«Я расстраиваюсь, когда вообще кто-то болеет. Желаю этому великому футболисту скорейшего выздоровления, а также всем игрокам обходиться без травм, ведь они дарят нам спектакль. С Роналду «Ювентус» - это одна команда, без него – совсем другая. Но им есть, кем его достойно заменить. Это у нас, если выпадает два футболиста, уже тяжело найти им равноценную замену. А у них таких проблем нет».

«Но я надеюсь на наших парней, которых подготовит Луческу, на то, что они выйдут на поле и дадут такой же бой «Ювентусу», какой они дали сборной Испании», - сказал Суркис.

Роналду из-за коронавируса пропустит минимум 10 дней и не сыграет с «Динамо» 20-го октября.

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Источник — ФК Динамо Киев

(24 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 14.10.2020 21:11
    0
    yuryan, 14.10.2020 20:20
    А якщо ні то ти обіцяєшсь з’їпатись з цього сайту назавжди? Пустодзвін ти наш...
    Не, пусть пишет. Он нам удачу приносит
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 14.10.2020 21:00
    0
    J0e777, 14.10.2020 20:23
    Букмекеры не идиоты. Фаворит на победу Юве даёт уже 1.9 Шансы Динамо растут
    Давай чуток иначе. Букмекеры на Динамо дают 5. В домашнем матче, с ослабленным соперником. То есть букмекеры оценивают Динамо как тупой колхоз. 5 дома это очень много
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 14.10.2020 20:27
    +1
    J0e777, 14.10.2020 20:23
    Букмекеры не идиоты. Фаворит на победу Юве даёт уже 1.9 Шансы Динамо растут
    Шпрот, а до этого сколько было!?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 20:23
    -4
    Букмекеры не идиоты. Фаворит на победу Юве даёт уже 1.9 Шансы Динамо растут
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 20:21
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    yuryan, 14.10.2020 20:20
    А якщо ні то ти обіцяєшсь з’їпатись з цього сайту назавжди? Пустодзвін ти наш...
    Не, это будет только тогда, когда этого захочу я, так что пока радуйся что я здесь.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 20:20
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    AdvocatusDei, 14.10.2020 20:20
    А кто вместо него играет, Родригес или Пена!?
    Я тебя еле узнал.
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.10.2020 20:20
    +2
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 20:15
    Вас днорей кипрских Юве с любым составом выипит.
    А якщо ні то ти обіцяєшсь з’їпатись з цього сайту назавжди? Пустодзвін ти наш...
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 14.10.2020 20:20
    -1
    alefteev77, 14.10.2020 20:18
    Это у нас такой игрок как Витя Цыганков сидит на замене...
    А кто вместо него играет, Родригес или Пена!?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.10.2020 20:18
    0
    Это у нас такой игрок как Витя Цыганков сидит на замене...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 20:15
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    Вас днорей кипрских Юве с любым составом выипит.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 14.10.2020 20:13
    0
    Ювентус до Роналду был лучше, чем с ним..
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.10.2020 20:20
    +2
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 20:15
    Вас днорей кипрских Юве с любым составом выипит.
    А якщо ні то ти обіцяєшсь з’їпатись з цього сайту назавжди? Пустодзвін ти наш...
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 14.10.2020 20:27
    +1
    J0e777, 14.10.2020 20:23
    Букмекеры не идиоты. Фаворит на победу Юве даёт уже 1.9 Шансы Динамо растут
    Шпрот, а до этого сколько было!?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 14.10.2020 21:11
    0
    yuryan, 14.10.2020 20:20
    А якщо ні то ти обіцяєшсь з’їпатись з цього сайту назавжди? Пустодзвін ти наш...
    Не, пусть пишет. Он нам удачу приносит
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 14.10.2020 21:00
    0
    J0e777, 14.10.2020 20:23
    Букмекеры не идиоты. Фаворит на победу Юве даёт уже 1.9 Шансы Динамо растут
    Давай чуток иначе. Букмекеры на Динамо дают 5. В домашнем матче, с ослабленным соперником. То есть букмекеры оценивают Динамо как тупой колхоз. 5 дома это очень много
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.10.2020 20:18
    0
    Это у нас такой игрок как Витя Цыганков сидит на замене...
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 14.10.2020 20:13
    0
    Ювентус до Роналду был лучше, чем с ним..
    Ссылка
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