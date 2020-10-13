Ювентус хочет сократить карантин Роналду. Но против Динамо он не сыграет

Сегодня стало известно о том, что коронавирус в составе сборной Португалии подтвердили у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Если не окажется, что тест был ложным, то Роналду будет вынужден провести 14 дней в карантине. Правда, туринский клуб намерен воспользоваться новыми правилами в Италии и сократить карантин до 10-ти дней.
Если через 10 дней тест будет негативный, то игрок сможет вернуться к тренировкам и матчам.
Однако в любом случае Роналду 20-го октября не приедет в Киев на матч Лиги чемпионов против «Динамо».
Источник — Football-Italia
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Підтримую комент нижче стосовно того що 7777 - неадекват мокшанський!
Підтримую комент нижче стосовно того що 7777 - неадекват мокшанський!
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