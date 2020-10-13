Ювентус хочет сократить карантин Роналду. Но против Динамо он не сыграет

Похоже, Криштиану в Киев не приедет

  • 13.10.2020 19:11
  • 1527 просмотров
  • 9 комментариев
Ювентус хочет сократить карантин Роналду. Но против Динамо он не сыграет
© Skysports.com

Сегодня стало известно о том, что коронавирус в составе сборной Португалии подтвердили у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Если не окажется, что тест был ложным, то Роналду будет вынужден провести 14 дней в карантине. Правда, туринский клуб намерен воспользоваться новыми правилами в Италии и сократить карантин до 10-ти дней.

Если через 10 дней тест будет негативный, то игрок сможет вернуться к тренировкам и матчам.

Однако в любом случае Роналду 20-го октября не приедет в Киев на матч Лиги чемпионов против «Динамо».

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Источник — Football-Italia

(9 голосов)

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Комментарии
    yuryan
    online
      yuryan, 13.10.2020 19:40
    0
    Еvg Boyko, 13.10.2020 19:33
    он тебе адекватно сдержанно ответил, на то что ты высрал.
    А то что он высрал первым постом ничего??? Чи вже забули як достойно Миколенко зіграв проти португальця в матчах за збірну...
    Підтримую комент нижче стосовно того що 7777 - неадекват мокшанський!
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 19:33
    0
    serg1508, 13.10.2020 19:29
    Лишнее доказательство моему убеждению.
    он тебе адекватно сдержанно ответил, на то что ты высрал.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 19:30
    0
    AdvocatusDei, 13.10.2020 19:30
    Сынок, Сурок вздохнули с облегчением
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 13.10.2020 19:30
    0
    Сынок, Сурок вздохнули с облегчением
    Ссылка
    serg1508
      serg1508, 13.10.2020 19:29
    -2
    Maks7777, 13.10.2020 19:26
    Сынок я не знаю кем ты там являешься ,ну закрой свой рот и не гавкай
    Лишнее доказательство моему убеждению.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 19:26
    -3
    serg1508, 13.10.2020 19:21
    Не являюсь болельщиков ни ШД, ни ДК, но на 1000000000% убедился что ты ебанутое на всю голову создание.
    Сынок я не знаю кем ты там являешься ,ну закрой свой рот и не гавкай
    Ссылка
    serg1508
      serg1508, 13.10.2020 19:21
    +2
    Maks7777, 13.10.2020 19:13
    Сынок спи спокойно,,Роналдо не будет тебя возить другие рыгать заставят
    Не являюсь болельщиков ни ШД, ни ДК, но на 1000000000% убедился что ты ебанутое на всю голову создание.
    Ссылка
    88serhiiO
    online
      88serhiiO, 13.10.2020 19:16
    +2
    Суркіс все купив
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 19:13
    -5
    Сынок спи спокойно,,Роналдо не будет тебя возить другие рыгать заставят
    Ссылка
    serg1508
      serg1508, 13.10.2020 19:21
    +2
    Maks7777, 13.10.2020 19:13
    Сынок спи спокойно,,Роналдо не будет тебя возить другие рыгать заставят
    Не являюсь болельщиков ни ШД, ни ДК, но на 1000000000% убедился что ты ебанутое на всю голову создание.
    Ссылка
    88serhiiO
    online
      88serhiiO, 13.10.2020 19:16
    +2
    Суркіс все купив
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 13.10.2020 19:40
    0
    Еvg Boyko, 13.10.2020 19:33
    он тебе адекватно сдержанно ответил, на то что ты высрал.
    А то что он высрал первым постом ничего??? Чи вже забули як достойно Миколенко зіграв проти португальця в матчах за збірну...
    Підтримую комент нижче стосовно того що 7777 - неадекват мокшанський!
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 19:33
    0
    serg1508, 13.10.2020 19:29
    Лишнее доказательство моему убеждению.
    он тебе адекватно сдержанно ответил, на то что ты высрал.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 19:30
    0
    AdvocatusDei, 13.10.2020 19:30
    Сынок, Сурок вздохнули с облегчением
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 13.10.2020 19:30
    0
    Сынок, Сурок вздохнули с облегчением
    Ссылка
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