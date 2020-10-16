Налетай: 10 свободных агентов, которых можно подписать прямо сейчас

В большинстве лиг трансферные окна уже закрыты. Клубы хорошо потрудились, подписав многих известных и интересных игроков, в том числе и свободных агентов. Так, «Манчестер Юнайтед» заполучил бесплатно Эдинсона Кавани, а ПСВ – Марио Гетце. Но есть еще с десяток неплохих исполнителей, которыми можно усилиться. Их можно подписывать и после закрытия трансферного окна. Каждый из них, наверняка, еще сможет принести пользу многим командам.

Далее – 10 свободных агентов, которых можно подписать прямо сейчас.

Марио МАНДЖУКИЧ

Довольно странно, что Манджукич до сих пор остается без клуба. Опытный форвард, поигравший в «Баварии», «Атлетико» и «Ювентусе» должен был трудоустроиться еще до закрытия трансферного окна. Тем не менее Марио все еще безработный. Еще в июле 34-летний нападающий покинул катарский «Аль-Духаиль», за который сыграл всего 7 матчей.

Услугами Манджукича интересовались «Локомотив» и «Фенербахче», но ни россияне, ни турки не смоги удовлетворить финансовые запросы хорвата. Сейчас главным претендентом на футболиста называется «Марсель», но французы не форсируют переговоры с игроком.

Даниэль СТАРРИДЖ

Экс-игрок «Ливерпуля» уже более шести месяцев остается без игровой практики. В марте Старридж покинул «Трабзонспор», всего через полгода после перехода. Англичанин успел сыграть в Турции 16 матчей, записав на свой счет 7 голов и 4 результативные передачи. Потом стороны договорились о расторжении контракта без компенсации. Недавно Старридж анонсировал возвращение в большой футбол, но пока неизвестно, кто реально готов заключить контракт с 31-летним форвардом. Ранее сообщалось об интересе к Старриджу со стороны «Ди Си Юнайтед», «Интер Майами» и «Беневенто». При этом переговоры игрок вел только с итальянским клубом.

Антонио ВАЛЕНСИЯ

В июле 2019 года Валенсия покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Проведя 10 лет на «Олд Траффорд», эквадорец вернулся на родину, отыграв 1 сезон за местный «ЛДУ Кито». Теперь Антонио снова свободный агент. Конечно, Валенсия уже в почтительном возрасте. Но опытный 35-летний фулбек еще может быть полезным многим командам, в качестве запасного игрока, например. Эквадорец находится на закате карьеры и вряд ли уже вернется в Европу. Но в Латинской Америке футболист вполне способен провести еще несколько сезонов. К тому же, его можно задействовать на разных позициях.

Квадво АСАМОА

Переход в «Интер» не стал успешной главой в карьере Асамоа. В Милане ганец почти не играл. Но, несмотря на почти двухсезонный простой, 31-летний левый фулбек по-прежнему может быть полезным, особенно в Италии, где он проводит большую часть карьеры. Это понимает руководство «Сампдории», которое ведет переговоры с игроком. Ранее интерес к футболисту проявлял «Рединг», но ганец не захотел ехать в Чемпионшип. Заполучить опытного фулбека в свой состав хотел наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу, но президент клуба не одобрил этот трансфер. Скорее всего, Асамоа останется в Серии А.

Марио БАЛОТЕЛЛИ

После длительных переговоров и разбирательств «Брешиа» все-таки расторгла контракт с Балотелли. Марио получил статус свободного агента, но пока никуда не перешел. После карантина форвард на поле не появлялся, что, конечно, не является позитивным фактором. Тем не менее с агентом Балотелли контактировали многие клубы. Интерес к 30-летнему нападающему проявляли «Бешикташ», «Дженоа» и «Сент-Этьен», но футболист пока ни с кем не связал себя контрактом. Впрочем, сам игрок по этому поводу не переживает. Итальянец уверен, что в ближайшие недели уже будет в составе новой команды.

Эсекиэль ГАРАЙ

В июле Гарай покинул «Валенсию» на правах свободного агента. У футболиста истек срок 4-летнего контракта с клубом. Новое соглашение стороны подписывать не стали. Последний сезон в составе «летучих мышей» выдался для футболиста непростым. Сначала защитник получил разрыв крестообразных связок. Потом, вскоре после возвращения на поле, аргентинец заразился коронавирусом.

Впрочем, худшее уже позади. Сейчас Гарай, которому несколько дней назад исполнилось 34 года, ждет новых предложений. Пока единственным претендентом на футболиста является «Бенфика», за которую он ранее отыграл 3 сезона.

Дэнни УЭЛБЕК

Неделю назад Уэлбек покинул «Уотфорд», в котором провел только 1 сезон. Болельщики не были рады уходу опытного форварда, который, наверняка, помог бы команде вернуться в элиту. Однако стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Теперь 29-летний нападающий находится в поисках нового клуба, но вариантов у него пока не так и много. Ранее футболистом интересовался «Саутгемптон», но до конкретики дело не дошло. К тому же, на «Сэнт Мери» вернулся Тео Уолкотт. Уэлбек пока остается доступной опцией для всех желающих клубов.

Фабио БОРИНИ

В январе 2020 года Борини перешел из «Милана» в «Верону» на правах свободного агента. Однако в новом для себя клубе 29-летний вингер задержался только на полсезона. Стороны решили не продлевать контракт, после чего итальянец стал свободным агентом. Пока Борини не может трудоустроиться. В прошлом году услугами футболиста интересовались «Дженоа» и «Кристал Пэлас».

В августе к вингеру присматривался «Торино». Наставник «быков» Марко Джампаоло хотел воссоединиться в Турине с игроком, которого тренировал в «Милане». Но футболист все еще без клуба, а «Торино» провалил старт сезона в Серии А, проиграв 2 первых матча.

Алешандре ПАТО

С февраля 2017 года Пато выступает за пределами Европы. Тогда футболист перешел из «Вильярреала» в «Тьянцзинь-Тянхай», а оттуда – в «Сан-Пауло». Однако бразилец снова хочет покинуть родные края. У опытного нападающего было много предложений, в том числе и из Украины. Но Пато, по данным СМИ, хочет продолжить карьеру в Серии А, где ранее выступал за «Милан». Там, в Италии, услугами 31-летнего нападающего интересуются «Дженоа» и «Специя». Желание подписать опытного форварда выразила и «Монца», которая сейчас выступает в Серии В. Последний вариант – вполне реален для Пато. Недавно клуб Сильвио Берлускони заполучил в свои ряды Кевина-Принса Боатенга. «Монца» вполне способна подписать еще одного именитого футболиста, тем более из свободных агентов.

Джек УИЛШИР

Воспитанник «Арсенала» покинул родной клуб в 2018-м году, подписав контракт с «Вест Хэмом». Однако смена обстановки не пошла на пользу англичанину. За 2 года, проведенные в стане «молотобойцев», хавбек сыграл всего 19 матчей. Стороны, чтобы не мучить друг друга, решили расторгнуть соглашение по обоюдному согласию.

Теперь Уилшир ждет новый вызов. Футболист заявил о желании продолжить карьеру за пределами Англии. При этом 28-летний хавбек уже отклонил предложение от «Рейнджерс». Больше серьезных претендентов на Джека нет. Воспитанник «Арсенала» не спешит с выбором нового клуба. Уилшир понимает, что у него не так много возможностей еще раз попробовать заявить о себе, но он будет ждать этот шанс.