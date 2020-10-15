Игорь СУРКИС: «Динамовцы доказали, что в сборной Украины незаменимых нет»

Президент «Динамо» – о победе над Испанией

  • 15.10.2020 18:42
  • 3610 просмотров
  • 33 комментария
Игорь СУРКИС: «Динамовцы доказали, что в сборной Украины незаменимых нет»
© Павел Кубанов

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу сборной Украины над Испанией в матче Лиги наций (1:0).

«После Франции (1:7) разговаривал с Сидорчуком. Я ему сказал, что и это надо пережить. Потому что в жизни каждого футболиста бывают такие игры, хотя он и не играл. Бущан сделал все возможное, чтобы не было двузначного счета, мы это видели. Но бывает...

Это был холодный душ для сборной, для игроков «Динамо». Команда Шевченко оказалась в тяжелейшей ситуации, когда игроки, еще вчера составляющие костяк сборной, не смогли присутствовать. Но наши футболисты, динамовцы, доказали (в матче с Испанией - прим.), что незаменимых нет. И правильно сказал главный тренер, что теперь надо задуматься тем, кто по тем или иным причинам не играл. По уважительным, но не играл. Или из-за травмы, или из-за болезни. 

На поле было 11 гладиаторов, которые боролись, они могли проиграть. Проиграть могли с минимальным счетом, могли проиграть с большим счетом. Но Бущан и вся команда сделали все, чтобы впервые в истории украинского футбола наша сборная победила сборную Испании.

Я поздравляю всех игроков и тренеров с этим выдающимся успехом», – сказал Суркис.  

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Источник — ПроФутбол

(16 голосов)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 20:24
    0
    а ви доктор Хаус що мені діазноз ставишь?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 20:21
    -1
    grifon, 15.10.2020 20:14
    да? а ну давай розповідай що ти знаєшь про моє життя?
    Да ты сам уже всем рассказал и показал что ты болен сссынок
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 20:14
    +1
    да? а ну давай розповідай що ти знаєшь про моє життя?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 20:12
    -3
    grifon, 15.10.2020 20:11
    ким? тобою?
    Жизнью ты унижен
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 20:11
    +1
    ким? тобою?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 20:10
    -3
    grifon, 15.10.2020 20:10
    що ти мене укласти в ліжко хочешь? згвалтувати? чи вбити?
    Да ты и так унижен,что тебя насиловать
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 20:10
    -4
    stopor2016, 15.10.2020 19:59
    Мат(его)виенко , Кривоцов , Пятов - спасли от 0:4? Без МАРЛОМОРАЕСОСТЕПАШЕК и вышеозначенных с "сынками" - победили впервые испанцев ! Чеши репу . яйцеголовый !
    Уровень да в товоришеском турнире 7-1 матче влететь,Уровень где 6 играеов шахтера и 2 на замену вышли Португалию разкотали и с первого место на евро вышли,или ты болел за Португалию потому что с шахтера игроков было большенство,так иди покупай русский флаг или голландцев и болей за них на евро ,потому что на евро тоже игроки Шахтёра в сборной будут играть сссынок
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 20:10
    0
    що ти мене укласти в ліжко хочешь? згвалтувати? чи вбити?
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 15.10.2020 20:07
    +1
    zvalenok03, 15.10.2020 19:10
    Долбень этот сукис. На поле было 12 игроков которые играли.
    Динамовцы сначала обосрались с французами, а потом выиграли благодаря автобусу, тактики от тренера, немного фарта.
    Что там, что там игру начинали по 8 динамоцев в основе. Как показал опыт наличие основы на базе динамы не гарантирует победы. Или просто удачной игры.
    Лишь бы сборную не начало колбасит от динамовской эйфории.
    а ,кто этот 12 игрок,который играл,в футболе одна команда может выставить 11 игроков.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 20:06
    -2
    grifon, 15.10.2020 20:04
    як шкода, папіка динамо забанили
    Спаттть иди сссынок
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 20:04
    +2
    як шкода, папіка динамо забанили
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.10.2020 19:59
    +4
    zvalenok03, 15.10.2020 19:10
    Долбень этот сукис. На поле было 12 игроков которые играли.
    Динамовцы сначала обосрались с французами, а потом выиграли благодаря автобусу, тактики от тренера, немного фарта.
    Что там, что там игру начинали по 8 динамоцев в основе. Как показал опыт наличие основы на базе динамы не гарантирует победы. Или просто удачной игры.
    Лишь бы сборную не начало колбасит от динамовской эйфории.
    Мат(его)виенко , Кривоцов , Пятов - спасли от 0:4? Без МАРЛОМОРАЕСОСТЕПАШЕК и вышеозначенных с "сынками" - победили впервые испанцев ! Чеши репу . яйцеголовый !
    Ссылка
    Cссынки Днонамо
      Cссынки Днонамо, 15.10.2020 19:59
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    grifon, 15.10.2020 19:57
    а що? хочешь мені казочку розповісти про східну барсу?
    Нет хотел те в рот насикать ссынок
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:57
    +2
    а що? хочешь мені казочку розповісти про східну барсу?
    Ссылка
    Cссынки Днонамо
      Cссынки Днонамо, 15.10.2020 19:55
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    grifon, 15.10.2020 19:53
    сам пішов в дупу
    Прыгун ты уже спиш ??
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:53
    +2
    сам пішов в дупу
    Ссылка
    Cссынки Днонамо
      Cссынки Днонамо, 15.10.2020 19:51
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    grifon, 15.10.2020 19:49
    да? ну подивимось хто менше пропустить
    Ссынок ты тупой иди спать
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:49
    +2
    да? ну подивимось хто менше пропустить
    Ссылка
    Cссынки Днонамо
      Cссынки Днонамо, 15.10.2020 19:48
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    grifon, 15.10.2020 19:45
    а ви вазелін на Реал і Барсу заготовили?
    Сссынокт, это повашей части дырывые
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:45
    +2
    а ви вазелін на Реал і Барсу заготовили?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.10.2020 19:26
    +8
    Олег Тимофеюк, 15.10.2020 19:14
    Та да, шара это такое себе, посмотрим на них скоро в Лиге Чемпионов.
    Ти вже прогнозував на розгром від Іспанії.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 15.10.2020 19:23
    +5
    Cссынки Днонамо, 15.10.2020 19:12
    Особенно с 7-1
    Фекаліюк кончений залізь в жопу і здохни ,не засмічуй сайт
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 15.10.2020 19:20
    +5
    Щенки кротовские, когда вы уже угомонитесь??? Ребята историческую победу завоевали!!! А у вас всё пердак рвёт!!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.10.2020 19:59
    +4
    zvalenok03, 15.10.2020 19:10
    Долбень этот сукис. На поле было 12 игроков которые играли.
    Динамовцы сначала обосрались с французами, а потом выиграли благодаря автобусу, тактики от тренера, немного фарта.
    Что там, что там игру начинали по 8 динамоцев в основе. Как показал опыт наличие основы на базе динамы не гарантирует победы. Или просто удачной игры.
    Лишь бы сборную не начало колбасит от динамовской эйфории.
    Мат(его)виенко , Кривоцов , Пятов - спасли от 0:4? Без МАРЛОМОРАЕСОСТЕПАШЕК и вышеозначенных с "сынками" - победили впервые испанцев ! Чеши репу . яйцеголовый !
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 20:04
    +2
    як шкода, папіка динамо забанили
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:57
    +2
    а що? хочешь мені казочку розповісти про східну барсу?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:53
    +2
    сам пішов в дупу
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:49
    +2
    да? ну подивимось хто менше пропустить
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 19:45
    +2
    а ви вазелін на Реал і Барсу заготовили?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.10.2020 19:44
    +2
    zvalenok03, 15.10.2020 19:10
    Долбень этот сукис. На поле было 12 игроков которые играли.
    Динамовцы сначала обосрались с французами, а потом выиграли благодаря автобусу, тактики от тренера, немного фарта.
    Что там, что там игру начинали по 8 динамоцев в основе. Как показал опыт наличие основы на базе динамы не гарантирует победы. Или просто удачной игры.
    Лишь бы сборную не начало колбасит от динамовской эйфории.
    По твоей логики надо быть дерзким и автобусы не выставлять против топов.
    Пусть Ломаченко заявиться на Фьюри тогда или ты с макгрегаром подирись,только не 5 секунд а до смерти)))
    Ссылка
    Микола Гриценко
      Микола Гриценко, 15.10.2020 19:16
    +2
    Відразу 6 гравців Динамо у стартовому складі, 7-й джокер з лави запасних, плюс ще 3, які починали в київському клубі. І не пригадати, коли востаннє таке було!!!
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 20:14
    +1
    да? а ну давай розповідай що ти знаєшь про моє життя?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 20:11
    +1
    ким? тобою?
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 15.10.2020 20:07
    +1
    zvalenok03, 15.10.2020 19:10
    Долбень этот сукис. На поле было 12 игроков которые играли.
    Динамовцы сначала обосрались с французами, а потом выиграли благодаря автобусу, тактики от тренера, немного фарта.
    Что там, что там игру начинали по 8 динамоцев в основе. Как показал опыт наличие основы на базе динамы не гарантирует победы. Или просто удачной игры.
    Лишь бы сборную не начало колбасит от динамовской эйфории.
    а ,кто этот 12 игрок,который играл,в футболе одна команда может выставить 11 игроков.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 20:24
    0
    а ви доктор Хаус що мені діазноз ставишь?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 15.10.2020 20:10
    0
    що ти мене укласти в ліжко хочешь? згвалтувати? чи вбити?
    Ссылка
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