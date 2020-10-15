Игорь СУРКИС: «Динамовцы доказали, что в сборной Украины незаменимых нет»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу сборной Украины над Испанией в матче Лиги наций (1:0).
«После Франции (1:7) разговаривал с Сидорчуком. Я ему сказал, что и это надо пережить. Потому что в жизни каждого футболиста бывают такие игры, хотя он и не играл. Бущан сделал все возможное, чтобы не было двузначного счета, мы это видели. Но бывает...
Это был холодный душ для сборной, для игроков «Динамо». Команда Шевченко оказалась в тяжелейшей ситуации, когда игроки, еще вчера составляющие костяк сборной, не смогли присутствовать. Но наши футболисты, динамовцы, доказали (в матче с Испанией - прим.), что незаменимых нет. И правильно сказал главный тренер, что теперь надо задуматься тем, кто по тем или иным причинам не играл. По уважительным, но не играл. Или из-за травмы, или из-за болезни.
На поле было 11 гладиаторов, которые боролись, они могли проиграть. Проиграть могли с минимальным счетом, могли проиграть с большим счетом. Но Бущан и вся команда сделали все, чтобы впервые в истории украинского футбола наша сборная победила сборную Испании.
Я поздравляю всех игроков и тренеров с этим выдающимся успехом», – сказал Суркис.
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Источник — ПроФутбол
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Динамовцы сначала обосрались с французами, а потом выиграли благодаря автобусу, тактики от тренера, немного фарта.
Что там, что там игру начинали по 8 динамоцев в основе. Как показал опыт наличие основы на базе динамы не гарантирует победы. Или просто удачной игры.
Лишь бы сборную не начало колбасит от динамовской эйфории.
Динамовцы сначала обосрались с французами, а потом выиграли благодаря автобусу, тактики от тренера, немного фарта.
Что там, что там игру начинали по 8 динамоцев в основе. Как показал опыт наличие основы на базе динамы не гарантирует победы. Или просто удачной игры.
Лишь бы сборную не начало колбасит от динамовской эйфории.
Динамовцы сначала обосрались с французами, а потом выиграли благодаря автобусу, тактики от тренера, немного фарта.
Что там, что там игру начинали по 8 динамоцев в основе. Как показал опыт наличие основы на базе динамы не гарантирует победы. Или просто удачной игры.
Лишь бы сборную не начало колбасит от динамовской эйфории.
Динамовцы сначала обосрались с французами, а потом выиграли благодаря автобусу, тактики от тренера, немного фарта.
Что там, что там игру начинали по 8 динамоцев в основе. Как показал опыт наличие основы на базе динамы не гарантирует победы. Или просто удачной игры.
Лишь бы сборную не начало колбасит от динамовской эйфории.
Пусть Ломаченко заявиться на Фьюри тогда или ты с макгрегаром подирись,только не 5 секунд а до смерти)))
Динамовцы сначала обосрались с французами, а потом выиграли благодаря автобусу, тактики от тренера, немного фарта.
Что там, что там игру начинали по 8 динамоцев в основе. Как показал опыт наличие основы на базе динамы не гарантирует победы. Или просто удачной игры.
Лишь бы сборную не начало колбасит от динамовской эйфории.
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