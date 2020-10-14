Игорь СУРКИС: «Кому сказать спасибо за Миколенко и Забарного? Луческу»

Президент Динамо Игорь Суркис доволен тем, что такое количество игроков киевской команды помогли сборной Украины сенсационно обыграть Испанию 1:0 в матче Лиги наций.

«Приятно, что в составе сборной Украины играло десять воспитанников «Динамо». Мы не знаем, как бы складывались обстоятельства, если бы сборная играла в оптимальном составе. Возможно, тогда мы бы не проиграли Франции 1:7, а также Германии. А в третьем матче против Испании положили бы и ее на лопатки».

«Когда наши ребята вышли на поле и пели гимн, я по глазам понял, что будет бой не на жизнь, а на смерть. На поле было одиннадцать гладиаторов и главный тренер, который сумел свою команду смотивировать и поддержать победный дух. Молодцы, что впервые в истории победили испанцев, была великолепная игра. Да, мы понимаем, что не можем владеть мячом с этой командой, но все действия были организованными и компактными. У нашей сборной был один момент, и Цыганков его реализовал. Это лишний раз доказывает футболистам «Динамо», что можно на равных играть с «Барселоной» и «Ювентусом», никого не бояться, но при этом выполнять тренерскую установку».

«Еще два месяца назад могли ли мы представить, что Забарный будет основным футболистом сборной Украины? Что Миколенко будет играть не слева, а в центре защиты? Что Караваев выйдет не справа, а слева и великолепно проведет матч на этом фланге? Кому нужно сказать спасибо? - Луческу. В частности, он дал Караваеву достаточно игрового времени, чтобы тот находился в оптимальной форме».

«А что творит Бущан! Дай бог, чтобы он продолжал в том же духе и за «Динамо». Я доволен и счастлив, что обстоятельства позволили Жоре сыграть в этих матчах. Ребята должны понимать, что на поле против них играет 11 таких же футболистов. Нужно просто, чтобы удача в день матча была на нашей стороне, как это произошло вчера», - сказал Суркис.