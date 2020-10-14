Игорь СУРКИС: «Кому сказать спасибо за Миколенко и Забарного? Луческу»

Президент «Динамо» прокомментировал победу сборной Украины над Испанией

  • 14.10.2020 19:43
  • 1841 просмотр
  • 12 комментариев
Игорь СУРКИС: «Кому сказать спасибо за Миколенко и Забарного? Луческу»
© uaf.ua

Президент Динамо Игорь Суркис доволен тем, что такое количество игроков киевской команды помогли сборной Украины сенсационно обыграть Испанию 1:0 в матче Лиги наций.

«Приятно, что в составе сборной Украины играло десять воспитанников «Динамо». Мы не знаем, как бы складывались обстоятельства, если бы сборная играла в оптимальном составе. Возможно, тогда мы бы не проиграли Франции 1:7, а также Германии. А в третьем матче против Испании положили бы и ее на лопатки».

«Когда наши ребята вышли на поле и пели гимн, я по глазам понял, что будет бой не на жизнь, а на смерть. На поле было одиннадцать гладиаторов и главный тренер, который сумел свою команду смотивировать и поддержать победный дух. Молодцы, что впервые в истории победили испанцев, была великолепная игра. Да, мы понимаем, что не можем владеть мячом с этой командой, но все действия были организованными и компактными. У нашей сборной был один момент, и Цыганков его реализовал. Это лишний раз доказывает футболистам «Динамо», что можно на равных играть с «Барселоной» и «Ювентусом», никого не бояться, но при этом выполнять тренерскую установку».

«Еще два месяца назад могли ли мы представить, что Забарный будет основным футболистом сборной Украины? Что Миколенко будет играть не слева, а в центре защиты? Что Караваев выйдет не справа, а слева и великолепно проведет матч на этом фланге? Кому нужно сказать спасибо? - Луческу. В частности, он дал Караваеву достаточно игрового времени, чтобы тот находился в оптимальной форме».

«А что творит Бущан! Дай бог, чтобы он продолжал в том же духе и за «Динамо». Я доволен и счастлив, что обстоятельства позволили Жоре сыграть в этих матчах. Ребята должны понимать, что на поле против них играет 11 таких же футболистов. Нужно просто, чтобы удача в день матча была на нашей стороне, как это произошло вчера», - сказал Суркис.

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Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 19:58
    0
    Еvg Boyko, 14.10.2020 19:53
    да пускай радуются, как ты сам говорил. они там думают что 75тилетнегго румуна хватит ещё на десяток лет работать, а то и больше
    Да пусть работает, здоровья ему, но с такими-то брёвнами...
    Ссылка
    Alexander Fandeev
      Alexander Fandeev, 14.10.2020 19:57
    0
    Я про Караваева перечитал дважды и ,мягко говоря,в недоумении
    Ссылка
    Senator
      Senator, 14.10.2020 19:55
    -1
    А что, Караве играл слева???
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 14.10.2020 19:53
    -1
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 19:47
    Посмотрим на всех этих же игроков после Лиги Чемпионов, благо ждать осталось чуток.
    да пускай радуются, как ты сам говорил. они там думают что 75тилетнегго румуна хватит ещё на десяток лет работать, а то и больше
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.10.2020 19:53
    -2
    У забавного 4 игры за дк и уже 3 за национальную сборную
    Прикольно
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 14.10.2020 19:52
    -2
    Олег Тимофеюк, 14.10.2020 19:47
    Посмотрим на всех этих же игроков после Лиги Чемпионов, благо ждать осталось чуток.
    Будут намного дороже чем до. Еще не раз тебя порадуют
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 14.10.2020 19:51
    -1
    Караве реально хорош когда он отдохнувший. Уставший он теряет резкость и скорость. А это его основной суперскилл.
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 14.10.2020 19:49
    -1
    миколенко и так бы играл, только на фланге, или за что он там благодарит не понимаю.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.10.2020 19:48
    0
    Суркис доволен как Скрудж.
    Цена растёт на наших однозначно
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 14.10.2020 19:48
    -1
    Ну посмотрим, что они покажут в лч ))
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 14.10.2020 19:48
    +1
    згоден, подивимось після Реалу і Інтеру
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 19:47
    -2
    Посмотрим на всех этих же игроков после Лиги Чемпионов, благо ждать осталось чуток.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 14.10.2020 19:48
    +1
    згоден, подивимось після Реалу і Інтеру
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.10.2020 19:58
    0
    Еvg Boyko, 14.10.2020 19:53
    да пускай радуются, как ты сам говорил. они там думают что 75тилетнегго румуна хватит ещё на десяток лет работать, а то и больше
    Да пусть работает, здоровья ему, но с такими-то брёвнами...
    Ссылка
    Alexander Fandeev
      Alexander Fandeev, 14.10.2020 19:57
    0
    Я про Караваева перечитал дважды и ,мягко говоря,в недоумении
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.10.2020 19:48
    0
    Суркис доволен как Скрудж.
    Цена растёт на наших однозначно
    Ссылка
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