Олег СМАЛИЙЧУК: «Где сейчас те клубы, в которых работал Маркевич?»

Совладелец львовских «Карпат» рассказал, как относится к критике

  • 15.10.2020 18:00
  • 2266 просмотров
  • 7 комментариев
Олег СМАЛИЙЧУК: «Где сейчас те клубы, в которых работал Маркевич?»
© МедиаСпорт. Мирон Маркевич

Совладелец львовских «Карпат» Олег Смалийчук рассказал, как относится к критике со стороны известного тренера Мирона Маркевича, который ранее в интервью Sport.ua заявил, что «Карпат» больше нет:

«Наверное, я где-то понимаю Мирона Богдановича. Он – уважаемый человек во Львове и украинском футболе. Я понимаю его переживания, он много лет жизни посвятил львовскому футболу. Единственное – не понимаю: он переживает за «Карпаты» или больше за свою репутацию?

Вы посмотрите в Википедии на послужной список клубов, в которых работал Мирон Богданович. И где эти клубы сейчас? Даже российский «Анжи» не в лучшей ситуации. Это, конечно, лирика, но я бы хотел успокоить Мирона Богдановича. Все будет хорошо с «Карпатами». С другой стороны, я рад, что Маркевич и «Рух» успел потренировать (смеется)».

Клубы, которые тренировал Мирон Маркевич

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Источник — Бомбардир

(6 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 15.10.2020 18:51
    0
    АААААААА, ловите наркомана!!!
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 15.10.2020 18:35
    +3
    До Смалійчука у мене є одне питання: ХТО ТИ ТАКИЙ У ПОРІВНЯННІ ІЗ МАРКЕВИЧЕМ?
    Відповідь одна : НІХТО І ЗВУТЬ ТЕБЕ НІЯК !
    І аби у твоїй голові було хоч трохи смальцю - ти б Маркевича не трогав, бо поряд з ним проявляється твоя нікчемність - але ти тупий і летиш у власноруч вириту яму з помиями !
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 15.10.2020 18:24
    +1
    Там, же, где и Карпаты.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 15.10.2020 18:19
    +3
    Пусть этот клоун в своей сфере попробует достигнуть хотя бы сотой части того, чего достиг Маркевич в качестве тренера, прежде чем так тупо набрасывать.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 15.10.2020 18:18
    +3
    Не люблю балабола Маркевича, но это очень тупой наброс. К разорению Металлиста и Днепра он не имеет ни малейшего отношения, а его успешность как тренера в этих клубах могут вызывать сомнения только у таких дурачков, как Смалийчук. Пусть клоун в своей
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 15.10.2020 18:18
    +1
    Апєльсін, там каЛ твій вилетить скоро і з тої опущеної ліги ... кризовий менеджер йоп...та...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.10.2020 18:14
    +7
    Смалийчук ты дурачок.
    Лобановский тоже Днепр тренировал и что теперь
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.10.2020 18:14
    +7
    Смалийчук ты дурачок.
    Лобановский тоже Днепр тренировал и что теперь
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 15.10.2020 18:35
    +3
    До Смалійчука у мене є одне питання: ХТО ТИ ТАКИЙ У ПОРІВНЯННІ ІЗ МАРКЕВИЧЕМ?
    Відповідь одна : НІХТО І ЗВУТЬ ТЕБЕ НІЯК !
    І аби у твоїй голові було хоч трохи смальцю - ти б Маркевича не трогав, бо поряд з ним проявляється твоя нікчемність - але ти тупий і летиш у власноруч вириту яму з помиями !
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 15.10.2020 18:19
    +3
    Пусть этот клоун в своей сфере попробует достигнуть хотя бы сотой части того, чего достиг Маркевич в качестве тренера, прежде чем так тупо набрасывать.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 15.10.2020 18:18
    +3
    Не люблю балабола Маркевича, но это очень тупой наброс. К разорению Металлиста и Днепра он не имеет ни малейшего отношения, а его успешность как тренера в этих клубах могут вызывать сомнения только у таких дурачков, как Смалийчук. Пусть клоун в своей
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 15.10.2020 18:24
    +1
    Там, же, где и Карпаты.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 15.10.2020 18:18
    +1
    Апєльсін, там каЛ твій вилетить скоро і з тої опущеної ліги ... кризовий менеджер йоп...та...
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 15.10.2020 18:51
    0
    АААААААА, ловите наркомана!!!
    Ссылка
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