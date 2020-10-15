Олег СМАЛИЙЧУК: «Где сейчас те клубы, в которых работал Маркевич?»

Совладелец львовских «Карпат» Олег Смалийчук рассказал, как относится к критике со стороны известного тренера Мирона Маркевича, который ранее в интервью Sport.ua заявил, что «Карпат» больше нет:
«Наверное, я где-то понимаю Мирона Богдановича. Он – уважаемый человек во Львове и украинском футболе. Я понимаю его переживания, он много лет жизни посвятил львовскому футболу. Единственное – не понимаю: он переживает за «Карпаты» или больше за свою репутацию?
Вы посмотрите в Википедии на послужной список клубов, в которых работал Мирон Богданович. И где эти клубы сейчас? Даже российский «Анжи» не в лучшей ситуации. Это, конечно, лирика, но я бы хотел успокоить Мирона Богдановича. Все будет хорошо с «Карпатами». С другой стороны, я рад, что Маркевич и «Рух» успел потренировать (смеется)».
Клубы, которые тренировал Мирон Маркевич
Источник — Бомбардир
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Відповідь одна : НІХТО І ЗВУТЬ ТЕБЕ НІЯК !
І аби у твоїй голові було хоч трохи смальцю - ти б Маркевича не трогав, бо поряд з ним проявляється твоя нікчемність - але ти тупий і летиш у власноруч вириту яму з помиями !
Лобановский тоже Днепр тренировал и что теперь
Лобановский тоже Днепр тренировал и что теперь
Відповідь одна : НІХТО І ЗВУТЬ ТЕБЕ НІЯК !
І аби у твоїй голові було хоч трохи смальцю - ти б Маркевича не трогав, бо поряд з ним проявляється твоя нікчемність - але ти тупий і летиш у власноруч вириту яму з помиями !
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