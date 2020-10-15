Олег СМАЛИЙЧУК: «Где сейчас те клубы, в которых работал Маркевич?»

Совладелец львовских «Карпат» Олег Смалийчук рассказал, как относится к критике со стороны известного тренера Мирона Маркевича, который ранее в интервью Sport.ua заявил, что «Карпат» больше нет:

«Наверное, я где-то понимаю Мирона Богдановича. Он – уважаемый человек во Львове и украинском футболе. Я понимаю его переживания, он много лет жизни посвятил львовскому футболу. Единственное – не понимаю: он переживает за «Карпаты» или больше за свою репутацию?

Вы посмотрите в Википедии на послужной список клубов, в которых работал Мирон Богданович. И где эти клубы сейчас? Даже российский «Анжи» не в лучшей ситуации. Это, конечно, лирика, но я бы хотел успокоить Мирона Богдановича. Все будет хорошо с «Карпатами». С другой стороны, я рад, что Маркевич и «Рух» успел потренировать (смеется)».

Клубы, которые тренировал Мирон Маркевич