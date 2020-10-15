КАРАВАЕВ: «Уверен, что испанские СМИ хорошо запомнят наши фамилии»

Защитник сборной Украины – об ошибках журналистов перед матчем с Испанией

  • 15.10.2020 11:05
  • 2516 просмотров
  • 8 комментариев
КАРАВАЕВ: «Уверен, что испанские СМИ хорошо запомнят наши фамилии»
© Футбол 1/2/3. Александр Караваев

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал для «Эксперт-клуба Parimatch» нашумевший ориентировочный состав от испанского издания Marca. Напомним, по мнению испанских журналистов, в составе команды Андрея Шевченко на поле должны были выйти Цыников, Шарапенко, Кобаленко и Караве.

«Я этого до игры даже не знал, потому что полностью был сконцентрирован на матче, ни на что не обращал внимания. После матча уже друзья скидывали фотографии. Это смешит, потому что всегда европейские СМИ так относятся к украинским футболистам: то неправильно фамилию напишут, то еще что-то. Даже не обращаешь на это внимания. Но я уверен, что после игры они наши все фамилии хорошо запомнят», - сказал Караваев.

Напомним, в итоге Украина в Киеве обыграла сборную Испании со счетом 1:0.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 12:19
    0
    Кабальєро його запам'ятають і будуть шанобливо називати ідальго Караве
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 12:18
    -1
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 12:17
    +2
    Караве в цьому матчі добре грав.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 15.10.2020 12:14
    +3
    umnuy2, 15.10.2020 11:59
    цыников классно сыграл---одна игра один гол)))
    Один тайм - один гол.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.10.2020 11:59
    +2
    цыников классно сыграл---одна игра один гол)))
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 15.10.2020 11:23
    -1
    А кто такой Кобаленко?
    Ссылка
    Viktor Skeptik
    online
      Viktor Skeptik, 15.10.2020 11:19
    +2
    Та шо тут пам'ятати, Караве скинув на Ярмолу, той віддав пас, а Циніков забив м'яч, і все це шобло тренує Шева, коротко і ясно.)))
    Ссылка
    infreader
    online
      infreader, 15.10.2020 11:15
    +11
    Ай молдець))) Те що треба.
    А насамперед, молодці хлопці, що виграшем дали можливіть потролити іспанські ЗМІ
    Ссылка
    infreader
    online
      infreader, 15.10.2020 11:15
    +11
    Ай молдець))) Те що треба.
    А насамперед, молодці хлопці, що виграшем дали можливіть потролити іспанські ЗМІ
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 15.10.2020 12:14
    +3
    umnuy2, 15.10.2020 11:59
    цыников классно сыграл---одна игра один гол)))
    Один тайм - один гол.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 12:17
    +2
    Караве в цьому матчі добре грав.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.10.2020 11:59
    +2
    цыников классно сыграл---одна игра один гол)))
    Ссылка
    Viktor Skeptik
    online
      Viktor Skeptik, 15.10.2020 11:19
    +2
    Та шо тут пам'ятати, Караве скинув на Ярмолу, той віддав пас, а Циніков забив м'яч, і все це шобло тренує Шева, коротко і ясно.)))
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 12:19
    0
    Кабальєро його запам'ятають і будуть шанобливо називати ідальго Караве
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности