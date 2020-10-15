КАРАВАЕВ: «Уверен, что испанские СМИ хорошо запомнят наши фамилии»

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал для «Эксперт-клуба Parimatch» нашумевший ориентировочный состав от испанского издания Marca. Напомним, по мнению испанских журналистов, в составе команды Андрея Шевченко на поле должны были выйти Цыников, Шарапенко, Кобаленко и Караве.

«Я этого до игры даже не знал, потому что полностью был сконцентрирован на матче, ни на что не обращал внимания. После матча уже друзья скидывали фотографии. Это смешит, потому что всегда европейские СМИ так относятся к украинским футболистам: то неправильно фамилию напишут, то еще что-то. Даже не обращаешь на это внимания. Но я уверен, что после игры они наши все фамилии хорошо запомнят», - сказал Караваев.

Напомним, в итоге Украина в Киеве обыграла сборную Испании со счетом 1:0.