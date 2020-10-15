Сергей КОВАЛЕЦ: «Лучший игрок матча с Испанией — Бущан»

Тем не менее, сборная победила заслуженно, уверен специалист

  • 15.10.2020 03:49
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Лучший игрок матча с Испанией — Бущан»
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Бывший футболист сборной Украины Сергей Ковалец поделился впечатлениями от победы «сине-желтых» над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Каждая команда в любом матче стремиться выиграть. В данном случае можно сказать, что тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко хорошо проанализировал матчи против Франции, Германии и той же Испании. Нужно было закрыть фланги, поскольку через центр легче сдерживать натиск оппонента. Ярмоленко и Зубков старались перекрывать подключения крайних защитников соперника. На полную катушку работали Караваев и, особенно, Соболь… Но важно, что украинские футболисты восстановились эмоционально. С точки зрения движения «сине-желтые» выглядели на хорошем уровне, компактность коллектива была отличной. Хозяева не дали разбежаться фавориту. И, несмотря на то, что, на мой взгляд, лучший игрок матча — Георгий Бущан, сборная Украины победила заслуженно», — считает Ковалец.

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Источник — zbirna.com

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