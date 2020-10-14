Венесуэла – Парагвай – 0:1. Видео гола Гастона Хименеса и обзор матча

В Южной Америке продолжается квалификация ЧМ-2022. 10 команд ведут борьбу за 4 путевки в финальную часть. 5-е место будет играть плей-офф с представителем другого континента.
Смотрите видео гола и обзор матча 2-го тура: Венесуэла – Парагвай – 0:1 (гол: Гастон Хименес, 85).
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Парагвай.
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Венесуэла).
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Источник — YouTube
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