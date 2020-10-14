Венесуэла
0:1
Парагвай
14.10.2020, FT

Хет-трик Неймара. Бразилия обыграла Перу и возглавила таблицу с Аргентиной

Два гранда южноамериканского континента набрали по 6 очков из 6 возможных

  • 14.10.2020 06:25
  • 1299 просмотров
  • 0 комментариев
Хет-трик Неймара. Бразилия обыграла Перу и возглавила таблицу с Аргентиной
© Twitter. Неймар

Сборная Бразилии в гостях переиграла команду Перу (4:2) в выездном матче квалификации чемпионата мира 2022. Хет-трик сделал форвард Неймар.

В других матчах игрового дня Венесуэла уступила Парагваю (0:1), а сборная Чили сыграла вничью с Колумбией (2:2).  Колумбийцев спас от поражения гол Радамеля Фалькао на 90+1 минуте.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка. 2-й тур

Перу  Бразилия  2:4

Голы: Каррильо, 6 (1:0). Неймар, 28, пенальти (1:1). Тапия, 59 (2:1). Ришарлисон, 64 (2:2). Неймар, 83, пенальти (2:3). Неймар, 90+4 (2:4).

Венесуэла Парагвай  0:1

Гол: Хименес, 85.

Нереализованный пенальти: Эррера, 90+5 (Венесуэла).

Чили – Колумбия  2:2

Голы: Лерма, 6 (0:1). Видаль, 37, пенальти (1:1). А.Санчес, 41 (2:1). Фалькао, 90+1 (2:2).

Турнирная таблица квалификации ЧМ-2022

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности