Хет-трик Неймара. Бразилия обыграла Перу и возглавила таблицу с Аргентиной

Сборная Бразилии в гостях переиграла команду Перу (4:2) в выездном матче квалификации чемпионата мира 2022. Хет-трик сделал форвард Неймар.
В других матчах игрового дня Венесуэла уступила Парагваю (0:1), а сборная Чили сыграла вничью с Колумбией (2:2). Колумбийцев спас от поражения гол Радамеля Фалькао на 90+1 минуте.
Квалификация ЧМ-2022
Южная Америка. 2-й тур
Перу – Бразилия – 2:4
Голы: Каррильо, 6 (1:0). Неймар, 28, пенальти (1:1). Тапия, 59 (2:1). Ришарлисон, 64 (2:2). Неймар, 83, пенальти (2:3). Неймар, 90+4 (2:4).
Венесуэла – Парагвай – 0:1
Гол: Хименес, 85.
Нереализованный пенальти: Эррера, 90+5 (Венесуэла).
Чили – Колумбия – 2:2
Голы: Лерма, 6 (0:1). Видаль, 37, пенальти (1:1). А.Санчес, 41 (2:1). Фалькао, 90+1 (2:2).
Турнирная таблица квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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