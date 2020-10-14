Сборные Чили и Колумбии сыграли вничью в матче квалификации на чемпионат мира-2022.
Чили – Колумбия – 2:2
Голы: Лерма, 6 (0:1). Видаль, 37, пенальти (1:1). А.Санчес, 41 (2:1). Фалькао, 90+1 (2:2).
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Радамель Фалькао (Колумбия).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Чили).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Колумбия.
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Источник — Sport.ua
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