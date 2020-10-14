Отбил 20 ударов! Бущан – лидер Лиги наций по количеству сэйвов

Отлично отыграл в матче 4-го тура Лиги наций против сборной Испании (1:0) украинский вратарь Георгий Бущан.

Голкипер украинской сборной стал лидером турнира по количеству сэйвов. За два официальных матча Лиги наций против Германии и Испании Георгий Бущан сделал 20 сэйвов.

Бущан получил оценку 7.5 от Sport.ua и стал героем матча против Испании наравне с автором единственного гола Виктором Цыганковым.