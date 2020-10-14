Отбил 20 ударов! Бущан – лидер Лиги наций по количеству сэйвов

Отлично отыграл в матче 4-го тура Лиги наций против сборной Испании (1:0) украинский вратарь Георгий Бущан.
Голкипер украинской сборной стал лидером турнира по количеству сэйвов. За два официальных матча Лиги наций против Германии и Испании Георгий Бущан сделал 20 сэйвов.
Бущан получил оценку 7.5 от Sport.ua и стал героем матча против Испании наравне с автором единственного гола Виктором Цыганковым.
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Источник — УЕФА
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https://sport.ua/news/507805-bushchan-stal-luchshim-igrokom-matcha-ukrainy-
s-ispaniey-po-versii-whoscored
https://sport.ua/news/507805-bushchan-stal-luchshim-igrokom-matcha-ukrainy-
s-ispaniey-po-versii-whoscored
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