Отбил 20 ударов! Бущан – лидер Лиги наций по количеству сэйвов

Вратарь получил оценку 7.5 от Sport.ua и стал героем матча против Испании

  • 14.10.2020 19:36
  • 1168 просмотров
  • 4 комментария
Отбил 20 ударов! Бущан – лидер Лиги наций по количеству сэйвов
© УЕФА. Георгий Бущан с партнерами

Отлично отыграл в матче 4-го тура Лиги наций против сборной Испании (1:0) украинский вратарь Георгий Бущан.

Голкипер украинской сборной стал лидером турнира по количеству сэйвов. За два официальных матча Лиги наций против Германии и Испании Георгий Бущан сделал 20 сэйвов.

Бущан получил оценку 7.5 от Sport.ua и стал героем матча против Испании наравне с автором единственного гола Виктором Цыганковым.

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Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.10.2020 19:57
    0
    Бущан из жо в топы, то сидел под Бойко которого не слышно уже и не видно, то вытягивает матч с Испанией. Хорошо бы что б и дальше так играл, будет в ДК снова нормальный воротник, а то думалось что оба они нулячие, ан нет.
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    con clusion
    online
      con clusion, 14.10.2020 19:52
    0
    Тренеру - премию!
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.10.2020 19:49
    +1
    Андорра Мальта и мы)))
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 14.10.2020 19:46
    0
    По версии Whoscored вратарь сборной Украины получил 8.5 балла
    https://sport.ua/news/507805-bushchan-stal-luchshim-igrokom-matcha-ukrainy-
    s-ispaniey-po-versii-whoscored
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.10.2020 19:49
    +1
    Андорра Мальта и мы)))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.10.2020 19:57
    0
    Бущан из жо в топы, то сидел под Бойко которого не слышно уже и не видно, то вытягивает матч с Испанией. Хорошо бы что б и дальше так играл, будет в ДК снова нормальный воротник, а то думалось что оба они нулячие, ан нет.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 14.10.2020 19:52
    0
    Тренеру - премию!
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 14.10.2020 19:46
    0
    По версии Whoscored вратарь сборной Украины получил 8.5 балла
    https://sport.ua/news/507805-bushchan-stal-luchshim-igrokom-matcha-ukrainy-
    s-ispaniey-po-versii-whoscored
    Ссылка
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