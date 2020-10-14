Оценки матча Украина – Испания. Бущан и Цыганков стали героями встречи

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Испании (1:0). Героями матча стали голкипер Георгий Бущан и хавбек Виктор Цыганков.

Георгий Бущан (7.5) – отыграл сверхнадежно, в нескольких эпизодах выручив свою команду. Уверенная игра голкипера стала залогом блестящей победы.

Виктор Цыганков (7.5) – после выхода на замену заметно усилил атакующую линию сборной Украины. Вбеганиями в свободные зоны доставил немало проблем обороне соперников. Забил победный гол.

Андрей Ярмоленко (7.0) – старался обострять игру в атаке и быть полезным в обороне. Шикарная результативная передача существенно повлияла на высокую оценку футболиста.

Виталий Миколенко (7.0) – выполнил большой объем работы в обороне, не раз своевременно подстраховывая партнеров. При этом не забывал подключаться к атакующим действиям.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч Украина – Испания – 1:0:

Замены Украины: Виктор Коваленко – 6,0; Виктор Цыганков – 7,5.

Замены Испании: Даниель Себальос – 5,0; Ферран Торрес – 5,5; Миккель Оярсабаль – 5,0; Даниэль Ольмо – 6,0.