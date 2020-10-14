Оценки матча Украина – Испания. Бущан и Цыганков стали героями встречи

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 4-го тура Лиги наций

  • 14.10.2020 00:29
  • 5721 просмотр
  • 25 комментариев
Оценки матча Украина – Испания. Бущан и Цыганков стали героями встречи
© Twitter. Виктор Цыганков

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Испании (1:0). Героями матча стали голкипер Георгий Бущан и хавбек Виктор Цыганков.

Георгий Бущан (7.5) – отыграл сверхнадежно, в нескольких эпизодах выручив свою команду. Уверенная игра голкипера стала залогом блестящей победы.

Виктор Цыганков (7.5) – после выхода на замену заметно усилил атакующую линию сборной Украины. Вбеганиями в свободные зоны доставил немало проблем обороне соперников. Забил победный гол.

Андрей Ярмоленко (7.0) – старался обострять игру в атаке и быть полезным в обороне. Шикарная результативная передача существенно повлияла на высокую оценку футболиста.

Виталий Миколенко (7.0) – выполнил большой объем работы в обороне, не раз своевременно подстраховывая партнеров. При этом не забывал подключаться к атакующим действиям.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч Украина – Испания – 1:0:

  

Замены Украины: Виктор Коваленко – 6,0; Виктор Цыганков – 7,5.

Замены Испании: Даниель Себальос – 5,0; Ферран Торрес – 5,5; Миккель Оярсабаль – 5,0; Даниэль Ольмо – 6,0.

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Источник — Sport.ua

(30 голосов)

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Комментарии
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 14.10.2020 01:31
    +1
    Іванка Пригода, 14.10.2020 01:09
    А що смішного в грі Коваленко? Грав нормально. М'ячі відбирав, підстраховував. Так не біг в атаку , але мабуть в нього і Макаренка інше завдання було. Свої 6.0 напрацював.
    І взагалі всі наші молодці! Ви лиш подивіться в повторі , як всі працювали зі своїми гравцями. Як крили іспанців. Тактично зіграли переграли фурій.
    Ви мабуть бачили останніх 15 хвилин гри? Півтора тайма наша збірна грала на відбій...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 01:26
    0
    Траоре, вообще, на другом фланге играл. И играл читаемо - ни одного однокасания, ни одной стеночки - всегда принимал мяч и пытался дриблинг исполнить... Пользы было меньше, чем лажи. Высшая среди сборной оценка - удивляет. Регилон с противоположного фланга был гораздо опаснее.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 01:13
    +7
    У Шапаренко оценка явно занижена. Он выжигал центр поля, огромную работу делал.
    Ссылка
    Іванка Пригода
      Іванка Пригода, 14.10.2020 01:09
    +1
    Analitik_s_divana, 14.10.2020 00:41
    Коваленко
    А що смішного в грі Коваленко? Грав нормально. М'ячі відбирав, підстраховував. Так не біг в атаку , але мабуть в нього і Макаренка інше завдання було. Свої 6.0 напрацював.
    І взагалі всі наші молодці! Ви лиш подивіться в повторі , як всі працювали зі своїми гравцями. Як крили іспанців. Тактично зіграли переграли фурій.
    Ссылка
    stalker digga
      stalker digga, 14.10.2020 01:05
    +9
    Я думаю после этого матча Бущан будет основным вратарем.
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 14.10.2020 01:05
    +3
    Шо вони курять, ці "оцінщики" від СПОРТ.UA ?
    Ссылка
    Andrey Berest
      Andrey Berest, 14.10.2020 01:04
    0
    Хахах дибилоид на авторе статьи
    Ссылка
    stalker digga
      stalker digga, 14.10.2020 01:04
    0
    Испанцы не ожидали что наши перестанут играть в пас от вратаря, Бущан начал выбивать вперед и
    " спонсировал" начало голевой атаки. Лунин в "сегунде" так постоянно делал.
    Ссылка
    Andrey Berest
      Andrey Berest, 14.10.2020 01:02
    +2
    Ну да, а то как спасал миколенко это значит не важно. Циганков вышел и единственное правильное движение сделал, все герой
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 14.10.2020 01:00
    +14
    Шапаренко лучший игрок в составе Украины. Автор слепой совсем?
    Ссылка
    Olesya Lopunova
      Olesya Lopunova, 14.10.2020 00:59
    +16
    Спорт ЮА,как всегда оценки от фонаря....Шапаренко по оценке второй после Бущана Должен быть...
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 14.10.2020 00:56
    +13
    Зубкову как минимум - 7!!!! Он своим финтом в первом тайме так напугал испанских защитников, что те до конца игры не в себе были, а наш Марлос был в таком шоке, что Шевченко его на поле не выпустил.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 14.10.2020 00:50
    +4
    viktor112007, 14.10.2020 00:40
    ми його помітили в попередньому матчі проти гішпанців, а у цьому вдалось його наглухо закрити. Шева робить висновки, це радує
    Не-а, це просто Караваєв сильный в грі один в один, якшо його грамотно страхують і не дають "зазори" надіюсь Луческу теж висновок зробить
    Ссылка
    stalker digga
      stalker digga, 14.10.2020 00:48
    +6
    Коваленко и Яремчук -5
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 14.10.2020 00:48
    +23
    У Шапы меньше чем у Сидорчука?? Серьезно?? Шапа один из лучших был в матче
    Ссылка
    pahentrahen
      pahentrahen, 14.10.2020 00:47
    +1
    J0e777, 14.10.2020 00:34
    Бущан монстр. Наконец в сборной нормальный вратарь будет
    На подмену Никита Шевченко
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 14.10.2020 00:47
    +11
    Адміни, перестаньте єресь в схемі малювати-Україна завжди грає трикутником в опорні зоні, причому навіть розміщення в опорні зоні геть неправильне
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 14.10.2020 00:45
    +12
    Але, интернетомаратели! Вы вообще матч то смотрели? У Зубкова и Шапаренко одинаковые оценки с Соболем?! Гениально
    Ссылка
    shoko
    online
      shoko, 14.10.2020 00:44
    +16
    Ребята,вы неадекватны в оценках..нас безбожно возили почти всю игру..Ярмоленко обрезался и отдал по факту 1 передачу за всю игру и мы использовали эту одну!! передачу благодаря индивидуальному мастерству Цыганкова.. Какие у Ярмоленко 7,а у испанцев 5,5 ..6 вы смеётесь над кем сейчас в оценках? Вымученная победа молодцы,отбились... По моментам вынос тела должен был быть,30 минуте 6:0 ударам в створ комментатор озвучил. Поэтому оценки миннимум не соотвествуют реальности.Принижая соперника мы обесцениваем свою победу.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 14.10.2020 00:43
    +19
    Якого біса у Шари 6??? Він такий обсяг роботи зробив що явно не менше 7 повинен отримати.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 14.10.2020 00:48
    +23
    У Шапы меньше чем у Сидорчука?? Серьезно?? Шапа один из лучших был в матче
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 14.10.2020 00:43
    +19
    Якого біса у Шари 6??? Він такий обсяг роботи зробив що явно не менше 7 повинен отримати.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 00:34
    +19
    Бущан монстр. Наконец в сборной нормальный вратарь будет
    Ссылка
    Olesya Lopunova
      Olesya Lopunova, 14.10.2020 00:59
    +16
    Спорт ЮА,как всегда оценки от фонаря....Шапаренко по оценке второй после Бущана Должен быть...
    Ссылка
    shoko
    online
      shoko, 14.10.2020 00:44
    +16
    Ребята,вы неадекватны в оценках..нас безбожно возили почти всю игру..Ярмоленко обрезался и отдал по факту 1 передачу за всю игру и мы использовали эту одну!! передачу благодаря индивидуальному мастерству Цыганкова.. Какие у Ярмоленко 7,а у испанцев 5,5 ..6 вы смеётесь над кем сейчас в оценках? Вымученная победа молодцы,отбились... По моментам вынос тела должен был быть,30 минуте 6:0 ударам в створ комментатор озвучил. Поэтому оценки миннимум не соотвествуют реальности.Принижая соперника мы обесцениваем свою победу.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 14.10.2020 01:00
    +14
    Шапаренко лучший игрок в составе Украины. Автор слепой совсем?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 14.10.2020 00:56
    +13
    Зубкову как минимум - 7!!!! Он своим финтом в первом тайме так напугал испанских защитников, что те до конца игры не в себе были, а наш Марлос был в таком шоке, что Шевченко его на поле не выпустил.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.10.2020 00:37
    +13
    Думаю Вітя заслужив 8.0 як мінімум...
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 14.10.2020 00:45
    +12
    Але, интернетомаратели! Вы вообще матч то смотрели? У Зубкова и Шапаренко одинаковые оценки с Соболем?! Гениально
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 14.10.2020 00:47
    +11
    Адміни, перестаньте єресь в схемі малювати-Україна завжди грає трикутником в опорні зоні, причому навіть розміщення в опорні зоні геть неправильне
    Ссылка
    stalker digga
      stalker digga, 14.10.2020 01:05
    +9
    Я думаю после этого матча Бущан будет основным вратарем.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 14.10.2020 00:40
    +8
    alefteev77, 14.10.2020 00:38
    До речі, ви помітили Фаті? Він був на полі? А всі так боялись 17-річного юнака...
    ми його помітили в попередньому матчі проти гішпанців, а у цьому вдалось його наглухо закрити. Шева робить висновки, це радує
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 01:13
    +7
    У Шапаренко оценка явно занижена. Он выжигал центр поля, огромную работу делал.
    Ссылка
    stalker digga
      stalker digga, 14.10.2020 00:48
    +6
    Коваленко и Яремчук -5
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.10.2020 00:38
    +5
    До речі, ви помітили Фаті? Він був на полі? А всі так боялись 17-річного юнака...
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 14.10.2020 00:50
    +4
    viktor112007, 14.10.2020 00:40
    ми його помітили в попередньому матчі проти гішпанців, а у цьому вдалось його наглухо закрити. Шева робить висновки, це радує
    Не-а, це просто Караваєв сильный в грі один в один, якшо його грамотно страхують і не дають "зазори" надіюсь Луческу теж висновок зробить
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 14.10.2020 01:05
    +3
    Шо вони курять, ці "оцінщики" від СПОРТ.UA ?
    Ссылка
    Andrey Berest
      Andrey Berest, 14.10.2020 01:02
    +2
    Ну да, а то как спасал миколенко это значит не важно. Циганков вышел и единственное правильное движение сделал, все герой
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 14.10.2020 01:31
    +1
    Іванка Пригода, 14.10.2020 01:09
    А що смішного в грі Коваленко? Грав нормально. М'ячі відбирав, підстраховував. Так не біг в атаку , але мабуть в нього і Макаренка інше завдання було. Свої 6.0 напрацював.
    І взагалі всі наші молодці! Ви лиш подивіться в повторі , як всі працювали зі своїми гравцями. Як крили іспанців. Тактично зіграли переграли фурій.
    Ви мабуть бачили останніх 15 хвилин гри? Півтора тайма наша збірна грала на відбій...
    Ссылка
    Іванка Пригода
      Іванка Пригода, 14.10.2020 01:09
    +1
    Analitik_s_divana, 14.10.2020 00:41
    Коваленко
    А що смішного в грі Коваленко? Грав нормально. М'ячі відбирав, підстраховував. Так не біг в атаку , але мабуть в нього і Макаренка інше завдання було. Свої 6.0 напрацював.
    І взагалі всі наші молодці! Ви лиш подивіться в повторі , як всі працювали зі своїми гравцями. Як крили іспанців. Тактично зіграли переграли фурій.
    Ссылка
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