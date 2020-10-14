Неймар — Роналдо: «При всем уважении к тебе, Феномен»

28-летний форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар обогнал 44-летнего легендарного нападающего Роналдо по количеству забитых мячей за национальную сборную.

В матче против Перу (4:2) Неймар отметился хет-триком, доведя свой счет голов за сборную до 64-х. На счету Роналдо 62 мяча за сборную Бразилии.

«При всем уважении к тебе, Феномен», — написал Неймар в Instagram, отметил Роналдо в публикации.