Неймар — Роналдо: «При всем уважении к тебе, Феномен»

28-летний форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар обогнал 44-летнего легендарного нападающего Роналдо по количеству забитых мячей за национальную сборную.
В матче против Перу (4:2) Неймар отметился хет-триком, доведя свой счет голов за сборную до 64-х. На счету Роналдо 62 мяча за сборную Бразилии.
«При всем уважении к тебе, Феномен», — написал Неймар в Instagram, отметил Роналдо в публикации.
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Источник — Instagram
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