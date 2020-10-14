Неймар обошел Роналдо по голам за сборную Бразилии

Бразилия одержала уверенную победу над Перу (4:2) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

В этом матче Неймар преодолел отметку в 64 гола за национальную команду во всех матчах, включая товарищеские встречи. По этому показателю он обошел Роналдо, у которого 62 гола за сборную.

Теперь Неймар занимает второе место в списке бомбардиров.

Лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии является Пеле (77 голов).