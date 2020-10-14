Бущан стал лучшим игроком матча Украины с Испанией по версии Whoscored

Сборная Украины обыграла Испанию (1:0) в матче четвертого тура Лиги наций.
По итогам поединка портал WhoScored подготовил оценки футболистам обеих команд. Лучшим игроком матча стал вратарь сборной Украины Георгий Бущан (8.5), который совершил 8 сэйвов.
7.4 балла получил Андрей Ярмоленко, 7.0 у Николая Шапаренко и Виталия Миколенко.
Оценки матча Украина – Испания (1:0) от WhoScored.
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Источник — WhoScored.com
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случае перед собой мячи он не отбивает.
В любом случае сейчас в сборной три классных вратаря и это радует.
Надіюсь...
случае перед собой мячи он не отбивает.
В любом случае сейчас в сборной три классных вратаря и это радует.
случае перед собой мячи он не отбивает.
В любом случае сейчас в сборной три классных вратаря и это радует.
тот или иной игрок. Я считаю,что реальные оценки игрокам могут давать не порталы и сонные журналисты,а тренеры обеих команд.
случае перед собой мячи он не отбивает.
В любом случае сейчас в сборной три классных вратаря и это радует.
тот или иной игрок. Я считаю,что реальные оценки игрокам могут давать не порталы и сонные журналисты,а тренеры обеих команд.
случае перед собой мячи он не отбивает.
В любом случае сейчас в сборной три классных вратаря и это радует.
Надіюсь...
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