Бущан стал лучшим игроком матча Украины с Испанией по версии Whoscored

Вратарь сборной Украины получил 8.5 балла

  • 14.10.2020 09:29
  • 6501 просмотр
  • 10 комментариев
Бущан стал лучшим игроком матча Украины с Испанией по версии Whoscored
© УЕФА. Георгий Бущан с партнерами

Сборная Украины обыграла Испанию (1:0) в матче четвертого тура Лиги наций. 

По итогам поединка портал WhoScored подготовил оценки футболистам обеих команд. Лучшим игроком матча стал вратарь сборной Украины Георгий Бущан (8.5), который совершил 8 сэйвов.

7.4 балла получил Андрей Ярмоленко, 7.0 у Николая Шапаренко и Виталия Миколенко.

Оценки матча Украина – Испания (1:0) от WhoScored.

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Источник — WhoScored.com

(47 голосов)

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Комментарии
    yuryan
    online
      yuryan, 14.10.2020 10:44
    0
    Александр Жаирс, 14.10.2020 09:59
    Бущан сыграл очень хорошо,но прежде,чем категорически считать его вратарём сборной номер один, нужно посмотреть в деле того же Лунина,думаю,что он сыграл бы в этих трёх матчах не хуже,во всяком
    случае перед собой мячи он не отбивает.
    В любом случае сейчас в сборной три классных вратаря и это радует.
    Ви про Бущана, Луніна та Микиту Шевченка?
    Надіюсь...
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 14.10.2020 10:35
    0
    Бущан красавчик!!! С Испанией на ноль-дорогого стоит!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 14.10.2020 10:11
    +5
    Реально молодец!! Уверенно и спокойно отстоял на ноль!!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.10.2020 10:04
    +7
    Александр Жаирс, 14.10.2020 09:59
    Бущан сыграл очень хорошо,но прежде,чем категорически считать его вратарём сборной номер один, нужно посмотреть в деле того же Лунина,думаю,что он сыграл бы в этих трёх матчах не хуже,во всяком
    случае перед собой мячи он не отбивает.
    В любом случае сейчас в сборной три классных вратаря и это радует.
    Иногда бывают моменты, что просто отбить мяч уже достижение. Хорош тиражировать бред.
    Ссылка
    Александр Жаирс
    online
      Александр Жаирс, 14.10.2020 09:59
    -6
    Бущан сыграл очень хорошо,но прежде,чем категорически считать его вратарём сборной номер один, нужно посмотреть в деле того же Лунина,думаю,что он сыграл бы в этих трёх матчах не хуже,во всяком
    случае перед собой мячи он не отбивает.
    В любом случае сейчас в сборной три классных вратаря и это радует.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.10.2020 09:58
    +3
    Limb-Ur, 14.10.2020 09:56
    Ярмоленко исполнил "Пас Рыкуна", так что там чистых 2 балла Александра.
    Та вообще он в него вселился то не Ярмоленко играл))))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.10.2020 09:56
    +6
    Всё по делу-Бущан был лучшим,скорее всего, это пока был лучший матч в его карьере
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 14.10.2020 09:56
    +1
    Ярмоленко исполнил "Пас Рыкуна", так что там чистых 2 балла Александра.
    Ссылка
    Александр Жаирс
    online
      Александр Жаирс, 14.10.2020 09:52
    +1
    Оценки чуть более вменяемые,чем у Спорт юа,но тоже далеки от тех,что в действительности заслуживал
    тот или иной игрок. Я считаю,что реальные оценки игрокам могут давать не порталы и сонные журналисты,а тренеры обеих команд.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 14.10.2020 09:47
    +10
    Бущан действительно молодец. Организовал оборону, выстоял. Растет с каждым матчем.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 14.10.2020 09:47
    +10
    Бущан действительно молодец. Организовал оборону, выстоял. Растет с каждым матчем.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.10.2020 10:04
    +7
    Александр Жаирс, 14.10.2020 09:59
    Бущан сыграл очень хорошо,но прежде,чем категорически считать его вратарём сборной номер один, нужно посмотреть в деле того же Лунина,думаю,что он сыграл бы в этих трёх матчах не хуже,во всяком
    случае перед собой мячи он не отбивает.
    В любом случае сейчас в сборной три классных вратаря и это радует.
    Иногда бывают моменты, что просто отбить мяч уже достижение. Хорош тиражировать бред.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.10.2020 09:56
    +6
    Всё по делу-Бущан был лучшим,скорее всего, это пока был лучший матч в его карьере
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 14.10.2020 10:11
    +5
    Реально молодец!! Уверенно и спокойно отстоял на ноль!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.10.2020 09:58
    +3
    Limb-Ur, 14.10.2020 09:56
    Ярмоленко исполнил "Пас Рыкуна", так что там чистых 2 балла Александра.
    Та вообще он в него вселился то не Ярмоленко играл))))
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 14.10.2020 09:56
    +1
    Ярмоленко исполнил "Пас Рыкуна", так что там чистых 2 балла Александра.
    Ссылка
    Александр Жаирс
    online
      Александр Жаирс, 14.10.2020 09:52
    +1
    Оценки чуть более вменяемые,чем у Спорт юа,но тоже далеки от тех,что в действительности заслуживал
    тот или иной игрок. Я считаю,что реальные оценки игрокам могут давать не порталы и сонные журналисты,а тренеры обеих команд.
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.10.2020 10:44
    0
    Александр Жаирс, 14.10.2020 09:59
    Бущан сыграл очень хорошо,но прежде,чем категорически считать его вратарём сборной номер один, нужно посмотреть в деле того же Лунина,думаю,что он сыграл бы в этих трёх матчах не хуже,во всяком
    случае перед собой мячи он не отбивает.
    В любом случае сейчас в сборной три классных вратаря и это радует.
    Ви про Бущана, Луніна та Микиту Шевченка?
    Надіюсь...
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 14.10.2020 10:35
    0
    Бущан красавчик!!! С Испанией на ноль-дорогого стоит!
    Ссылка
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