Он впервые сыграл на ноль. Шевченко похвалил Бущана после матча

За два матча Лиги наций против Германии и Испании Георгий сделал 19 сэйвов

  • 14.10.2020 05:34
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Он впервые сыграл на ноль. Шевченко похвалил Бущана после матча
© УЕФА. Георгий Бущан с партнерами

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко после матча 4-го тура Лиги наций против сборной Испании (1:0) похвалил вратаря Георгия Бущана:

«После матча я похлопал Бущану перед всеми ребятами. И сказал: наконец-то, ты сыграл на ноль в сборной (смеется). Он сыграл сегодня великолепно. У каждого футболиста бывают сложные ситуации в футболе.

У него отличные характеристики. Бущан – отличный вратарь. И на этой позиции у нас тоже будет конкуренция. Нет, это не вынужденный дебют. Я заранее планировал, что Бущан будет играть. Пусть не все три матча, но один – точно».

За два официальных матча Лиги наций против Германии и Испании Георгий Бущан сделал 19 сэйвов (11+8). Голкипер получил оценку 7.5 от Sport.ua и стал героем матча против Испании наравне с автором единственного гола Виктором Цыганковым.

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Источник — Sport.ua

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