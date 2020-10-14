Он впервые сыграл на ноль. Шевченко похвалил Бущана после матча

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко после матча 4-го тура Лиги наций против сборной Испании (1:0) похвалил вратаря Георгия Бущана:
«После матча я похлопал Бущану перед всеми ребятами. И сказал: наконец-то, ты сыграл на ноль в сборной (смеется). Он сыграл сегодня великолепно. У каждого футболиста бывают сложные ситуации в футболе.
У него отличные характеристики. Бущан – отличный вратарь. И на этой позиции у нас тоже будет конкуренция. Нет, это не вынужденный дебют. Я заранее планировал, что Бущан будет играть. Пусть не все три матча, но один – точно».
За два официальных матча Лиги наций против Германии и Испании Георгий Бущан сделал 19 сэйвов (11+8). Голкипер получил оценку 7.5 от Sport.ua и стал героем матча против Испании наравне с автором единственного гола Виктором Цыганковым.
Источник — Sport.ua
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