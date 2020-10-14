Луис ЭНРИКЕ: «Траоре создал хорошие моменты. Люди привыкли обвинять Де Хеа»

Главный тренер сборной Испании за карьеру проиграл много таких матчей

  • 14.10.2020 04:59
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Луис ЭНРИКЕ: «Траоре создал хорошие моменты. Люди привыкли обвинять Де Хеа»
© УЕФА. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поединок 4-го тура Лиги наций против сборной Украины (0:1):

«За карьеру я проиграл много таких матчей, но я остался доволен отношением моих парней к игре, и в целом, мне понравилось то, что я сегодня увидел.

В Испании люди привыкли обвинять Давида де Хеа. Если на него обрушатся с критикой и на этот раз, то можно будет выключать свет и сдаваться.

Траоре создал несколько хороших моментов на правом фланге, но в завершении атак мы торопились или оказывались под давлением соперника.

Ничего страшного, если один-два матча мы завершим без забитых мячей. Сегодня мы создали достаточно моментов, чтобы забить. К тому же мы все 90 минут превосходили соперника, который старался лишить нас пространства и перекрывать все наши передачи».

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Источник — УЕФА

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