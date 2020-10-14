Артем ФРАНКОВ: «Нет недооценке! Лига наций – это вам не хвост собачий»

Футбольный журналист Артем Франков в своем телеграм-канале провел экспресс-анализ победного для сборной Украины матча 4-го тура Лиги наций против испанской национальной команды (1:0):

«С победой нашей сборной! С чего начинать при ее описании – вот в чем вопрос. Одно скажу сразу: в ночь с 13-го на 14-е празднуем без всяких оговорок, и это праздник – в высшей степени естественный и объединяющий нацию в отличие от постоянно выдумываемого тупорылыми политиками. Вот чуть позже – начинаем выяснять, то есть всерьез анализировать происшедшее.

Так с чего всё ж начнем? С мудрости ли тренерского штаба, наконец-то осознавшего, что против испанцев и прочих соперников такого уровня мы сможем успешно сыграть только «от печки», с десятью игроками в обороне и со ставкой на контру, пусть даже шальную – а хоть бы и дикую в своей красоте.

С расслабленности ли соперника, месяцем ранее отвесившего Украине тумаков и убедившегося в нашей недееспособности буквально на днях. С такого настроения перестроиться по ходу матча – ой нереально.

С подвигов ли отдельных футболистов – Жоры Бущана, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Андрея Ярмоленко. В этом перечислении всегда боишься кого-то забыть, а это недопустимо. Выиграла вся команда, и ни в коем случае не смейте приуменьшать чьи-то заслуги.

Добавлю без всякого перечисления испанских моментов и сэйвов Бущана и К: Караваев и Забарный сумели задушить Фати; Соболь и Миколенко не остановили Траоре (по версии испанцев – лучшего в составе селексьона), но их партнеры знали, как обезопасить его прострелы и подачи.

С необходимости ли напомнить – я не раз предупреждал, чтобы многочисленные болельщики, назовем их сходящими с ума по клубам, не смели вбивать клин между ведущими украинскими клубами, потому что всё меняется. Неужели нужно приводить нынешние подсчеты вопреки вашим былым и опускаться на ваш уровень? Нужно ли изображать идиотское злорадство?!

А вот о чем я точно напомню после всех объятий, поздравлений, поцелуев и благодарностей всех форм – не зарывайтесь, родные! Мы, точнее, вы, – большие молодцы. Мы выиграли важный и ценный, в истории отмеченный (сборная СССР обыграла испанцев в четвертьфинале Евро-1972 2:1, и с тех пор как отрезало), но всего лишь полутоварищеский поединок – не сравнить с той победой, которую добывали Рудаков и Сабо, Колотов и Мунтян.

Никто в Испании даже не почешется всерьез по поводу происшедшего, разве что сильно удивятся, как можно было уступить сопернику, с таким треском проигрывавшему предыдущие матчи. Но объяснят ротацией и «подготовкой глубины состава», а также набившим уже оскомину аргументов – «это не те, кто выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы, эти вряд ли что выиграют».

Мы не поддадимся на недооценку: Лига наций – это вам не собачий хвост, плюс сама по себе первая победа над испанцами дорогого стоит, но и переоценки не допустим – моментов они, как ни крути, создали чертову уйму».