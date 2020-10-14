Испанские СМИ: «Хук в подбородок. Украина шокировала Испанию»

В домашнем поединке Лиги наций, который состоялся в Киеве, сборная Украины обыграла национальную команду Испании со счетом 1:0. Испанские СМИ подвергли серьезной критике игру своей команды, особенно сетуя на отсутствие забитых голов.

«Испания выстрелила в воздух», — гласит заголовок знаменитого издания AS.

«Гол Цыганкова заморозил сборную, которая не смогла забить даже при выходе в старте Адамы Траоре и Ансу Фати. Но «Фурия Роха» продолжает лидировать в группе из-за пробуксовки Германии.

Испания так и не смогла забить. Это всегда было нашим больным местом. Нам только предстоит найти, как выиграть те матчи, где соперник закрывается. Против Украины это случилось снова. Даже сочетание Адамы Траоре и Ансу Фати в стартовом составе не помогло забить гол. И все могло бы быть еще хуже, если бы Германия обыграла Швейцарию в параллельном матче.

Накануне поединка со Швейцарией Луиса Энрике спросили, могут ли Ансу Фати и Адама Траоре вместе выйти на поле. «Конечно, они могут играть вместе, как и все в этой команде, проблема в том, что в старте только одиннадцать футболистов. Нет несовместимых игроков, они могут играть вместе», — пояснил тренер. Это было вопросом времени, когда оба этих игрока сыграют в атаке.

Испания была единственной командой, которая коснулась мяча в первые две минуты матча. Сборная Украины прижалась к своим воротам с единственным намерением закрыть пространство в обороне. Этой тактики придерживалась команда Шевченко, которая была серьезно ослаблена коронавирусными потерями. Испании было тяжело вскрыть эту оборону. Первый момент возник лишь на 11-й минуте, когда Бущан перевел на угловой мяч после удара Родриго. Болельщики с размахом отметили это событие, опасаясь за игру вратаря, который пропустил девять мячей в последних поединках против Франции (1:7) и Германии (1:2).

Бущан сменил Пятова, ветерана донецкого «Шахтера», а еще одной серьезной потерей для украинцев был Малиновский, перебравший карточек. Де Хеа был просто зрителем, тогда как Мерино, похоже, заслуживший доверие Луиса Энрике, выступил в роли партнера Родри. В атаке Траоре и Фати пытались реализовать свою скорость на флангах.

Серхио Рамос просил свою команду играть спокойнее, осознавая закрытость игры украинцев. Он снова вышел в стартовом составе, и для него этот матч стал 175-м в составе сборной Испании. Рамосу остался всего один поединок, чтобы догнать итальянца Джанлуиджи Буффона, который является рекордсменом среди европейцев по количеству матчей за свою сборную — 176 поединков. Серхио Рамос и Хесус Навас провели особенный вечер, вернувшись на поле, где они были так счастливы в 2012-м году, когда в финале чемпионата Европы обыграли Италию со счетом 4:0. Бускетсу, еще одному герою того чемпионата, пришлось наблюдать за сегодняшней игрой со скамейки запасных.

Украина не создавала опасных моментом за исключением дальнего заброса, за который захотел зацепиться Яремчук, но Де Хеа вовремя покинул ворота и нейтрализовал опасность. У Испании был хороший шанс, когда Родриго уступил мяч Каналесу, но тот не попал в ворота. Тут же Зубков оказался на газоне в штрафной Испании после борьбы с Навасом. Самый скандальный момент матча. Нет, VAR в Лиге наций нет. Именно тогда наиболее почувствовалось, что матч проводят с болельщиками. Около 15 тысяч человек собрались на «Олимпийском» в Киеве. Даже свист трибун казался нам славой. Это самый близкий к настоящему футболу момент за все последнее время.

Шевченко остался доволен после первого тайма — тактика сработала, счет на табло не изменился. Но Луис Энрике отреагировал незамедлительно. Себальос заменил Мерино. Но эффекта это не дало, в первые десять минут второго тайма мы увидели лучшую версию Украины. На 57-й минуте последовала двойная замена: Ферран Торрес вместо Фати и Оярсабаль вместо Родриго.

Но когда сборная Испании стала наседать, хук слева попал в подбородок. Караваев отдал мяч Ярмоленко, который пасом нашел Цыганкова, а тот обыграл Де Хеа, остановившегося в полупозиции. Ликование на трибунах, тех трибунах, куда вернулся футбол, и шок для игроков нашей сборной, которые так и не смогли забить гол. Не помог даже Рамос в роли центрального нападающего. Все усилия были бесполезны. Таков наш крест», — разочарованно пишет AS.

«Испания осталась с нулем», — говорит об очевидном Marca, имея в виду и очки, и количество забитых испанцами голов.

«Испания не смогла победить в Киеве, точке на карте, связанной со счастьем (имеется в виду победа сборной Испании на Евро-2012 — прим. ред.).

Луис Энрике решился на эксперимент, выпусти в старте Фати и Траоре. Но извлечь из этого выгоду не получилось. Споры о голах еще будут, потому что гол застал Де Хеа не на своем месте.

Траоре — явный чемпион мира в забеге на пять метров. Нет никого, кто мог бы противостоять его старту. Соболь, его соперник, делал единственно возможное — постоянно хватал игрока за футболку, проверяя ее на прочность ткани.

Моменты Родриго, Серхио Рамоса и Ансу Фати поспособствовали популярности украинского голкипера. Без Пятова и Лунина отдувался третий, Бущан из киевского «Динамо», который вскоре доказал, что он отнюдь не футбольный манекен.

Отягощенные потерями из-за пандемии коронавируса, ученики Шевченко оказали неожиданное сопротивление. Пас Ярмоленко нашел ноги Цыганкова, и он поразил ворота Де Хеа.

Очень плохой знак, что Испания забила всего один гол в трех последних играх (0:0 с Португалией и 1:0 со Швейцарией)», — рассказывает о матче Marca.

«1:0. Испания расплачивается за незабитые голы поражением от Украины», — гласит заголовок Mundo Deportivo.

«Испания проиграла Украине в Киеве, слишком дорого заплатив за отсутствие голов. Недостаток забитых мячей у этой команды начинает настораживать.

Гол — самое важное слово в футболе. Это синоним радости, счастья и, как правило, победы. Без голов нет шансов победить. Как бы хорошо ни играла команда, если она не забивает, то все бесполезно. Это и происходит с Испанией. И не только против Украины в Киеве. Счет 4:0, с которым сборная Испании победила украинцев дома, был миражом. Этой команде не хватает забитых голов. На крупных турнирах, таких, как чемпионат Европы, команды, которые не забивают, уезжают домой первым же поездом.

Сборная Испании контролировала игру и создавала голевые моменты, но они оставались лишь моментами, а не голами. Зато свой шанс реализовала Украина благодаря Цыганкову, который на 76-й минуте воспользовался неудачным решением Де Хеа и забил гол.

После этого у Испании не было выбора, кроме как сделать все, чтобы добиться ничьей. Она продолжила создавать моменты, как и на протяжении всей игры, но не смогла забить даже с Серхио Рамосом в роли центрфорварда. Испания покинула Киев, потерпев неожиданное и тревожное поражение», — считает Mundo Deportivo.

Испанские СМИ очень разочарованы поражением своей сборной. Причем не столько самим поражением, сколько тем, что так и не удалось забить, несмотря на все эксперименты Луиса Энрике. Порцию жесткой критики получил и вратарь «Фурии Рохи» Давид Де Хеа. Комплименты в украинской команде достались Бущану, Цыганкову и Шевченко.

В материале использованы фото Marca и Selección Española de Fútbol.